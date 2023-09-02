https://ria.ru/20230902/ukraina-1893831812.html

Попал в ловушку. В США раскрыли, как Байден подставит Зеленского

Попал в ловушку. В США раскрыли, как Байден подставит Зеленского - РИА Новости, 02.09.2023

Попал в ловушку. В США раскрыли, как Байден подставит Зеленского

Президент США Джо Байден попал в ловушку, потому что не смог объяснить американцам важность поддержки Украины, пишет обозреватель Newsweek Йони Михани... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:13

2023-09-02T14:13

2023-09-02T14:40

специальная военная операция на украине

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джо байден

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в ловушку, потому что не смог объяснить американцам важность поддержки Украины, пишет обозреватель Newsweek Йони Михани. "Поскольку хозяин Белого дома не смог донести до американского народа логическое обоснование участия Соединенных Штатов в украинском конфликте, это уже привело к тому, что большинство жителей не одобряют выделение конгрессом дополнительных средств Киеву", — говорится в публикации.По мнению журналиста, это может привести к сокращению объема помощи. Так, большинство американцев, как показал недавний опрос CNN, высказались против выделения новых сумм Киеву, добавляет он.В частности, 55 процентов респондентов заявили, что конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование, а 51 процент опрошенных заявили, что Вашингтон сделал уже достаточно.Эти данные, отмечается в статье, говорят о резком изменении настроений по сравнению с февралем 2022 года, когда 62 процента американцев считали, что Соединенным Штатам следовало бы делать больше для Украины.

https://ria.ru/20230902/rossiya-1893821114.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893817046.html

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сша

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в мире, украина, сша, киев, джо байден