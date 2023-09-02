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Попал в ловушку. В США раскрыли, как Байден подставит Зеленского - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 02.09.2023 (обновлено: 14:40 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893831812.html
Попал в ловушку. В США раскрыли, как Байден подставит Зеленского
Попал в ловушку. В США раскрыли, как Байден подставит Зеленского - РИА Новости, 02.09.2023
Попал в ловушку. В США раскрыли, как Байден подставит Зеленского
Президент США Джо Байден попал в ловушку, потому что не смог объяснить американцам важность поддержки Украины, пишет обозреватель Newsweek Йони Михани... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:13
2023-09-02T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
джо байден
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в ловушку, потому что не смог объяснить американцам важность поддержки Украины, пишет обозреватель Newsweek Йони Михани. "Поскольку хозяин Белого дома не смог донести до американского народа логическое обоснование участия Соединенных Штатов в украинском конфликте, это уже привело к тому, что большинство жителей не одобряют выделение конгрессом дополнительных средств Киеву", — говорится в публикации.По мнению журналиста, это может привести к сокращению объема помощи. Так, большинство американцев, как показал недавний опрос CNN, высказались против выделения новых сумм Киеву, добавляет он.В частности, 55 процентов респондентов заявили, что конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование, а 51 процент опрошенных заявили, что Вашингтон сделал уже достаточно.Эти данные, отмечается в статье, говорят о резком изменении настроений по сравнению с февралем 2022 года, когда 62 процента американцев считали, что Соединенным Штатам следовало бы делать больше для Украины.
https://ria.ru/20230902/rossiya-1893821114.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден
Попал в ловушку. В США раскрыли, как Байден подставит Зеленского

Newsweek: у Байдена не получается убедить американцев в важности помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в ловушку, потому что не смог объяснить американцам важность поддержки Украины, пишет обозреватель Newsweek Йони Михани.

"Поскольку хозяин Белого дома не смог донести до американского народа логическое обоснование участия Соединенных Штатов в украинском конфликте, это уже привело к тому, что большинство жителей не одобряют выделение конгрессом дополнительных средств Киеву", — говорится в публикации.
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По мнению журналиста, это может привести к сокращению объема помощи. Так, большинство американцев, как показал недавний опрос CNN, высказались против выделения новых сумм Киеву, добавляет он.

В частности, 55 процентов респондентов заявили, что конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование, а 51 процент опрошенных заявили, что Вашингтон сделал уже достаточно.
Эти данные, отмечается в статье, говорят о резком изменении настроений по сравнению с февралем 2022 года, когда 62 процента американцев считали, что Соединенным Штатам следовало бы делать больше для Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДжо Байден
 
 
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