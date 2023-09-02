Попал в ловушку. В США раскрыли, как Байден подставит Зеленского
Newsweek: у Байдена не получается убедить американцев в важности помощи Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в ловушку, потому что не смог объяснить американцам важность поддержки Украины, пишет обозреватель Newsweek Йони Михани.
"Поскольку хозяин Белого дома не смог донести до американского народа логическое обоснование участия Соединенных Штатов в украинском конфликте, это уже привело к тому, что большинство жителей не одобряют выделение конгрессом дополнительных средств Киеву", — говорится в публикации.
"Поскольку хозяин Белого дома не смог донести до американского народа логическое обоснование участия Соединенных Штатов в украинском конфликте, это уже привело к тому, что большинство жителей не одобряют выделение конгрессом дополнительных средств Киеву", — говорится в публикации.
По мнению журналиста, это может привести к сокращению объема помощи. Так, большинство американцев, как показал недавний опрос CNN, высказались против выделения новых сумм Киеву, добавляет он.
В частности, 55 процентов респондентов заявили, что конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование, а 51 процент опрошенных заявили, что Вашингтон сделал уже достаточно.
В частности, 55 процентов респондентов заявили, что конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование, а 51 процент опрошенных заявили, что Вашингтон сделал уже достаточно.
Эти данные, отмечается в статье, говорят о резком изменении настроений по сравнению с февралем 2022 года, когда 62 процента американцев считали, что Соединенным Штатам следовало бы делать больше для Украины.