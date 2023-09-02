https://ria.ru/20230902/ukraina-1893817046.html

Радикальный шаг. Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта

Радикальный шаг. Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта - РИА Новости, 02.09.2023

Радикальный шаг. Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта

Из-за больших потерь Киеву придется пойти на непопулярный шаг, чтобы продолжать контрнаступление, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T11:32

2023-09-02T11:32

2023-09-02T16:32

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Из-за больших потерь Киеву придется пойти на непопулярный шаг, чтобы продолжать контрнаступление, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times."Есть сообщения, что в этом месяце Киев предпримет попытку крупной мобилизации. Это, скорее всего, обернется неприятными последствиями для Зеленского, поскольку среди тех, кого завербуют, будут студенты <...>", — говорится в публикации.Автор отмечает, что Украина уже задействовала практически все стратегические резервные подразделения и сейчас пополняет ряды армии гораздо менее боеспособными военными, набранными во Львове, их отправляют в район Купянска."Даже несмотря на запланированную на сентябрь мобилизацию, Киев не сможет продолжать наступательные операции, особенно если сохранятся высокие потери", — резюмировалось в материале.Украина начала 4 июня контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893809755.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893804903.html

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