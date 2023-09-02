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Радикальный шаг. Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 02.09.2023 (обновлено: 16:32 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893817046.html
Радикальный шаг. Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта
Радикальный шаг. Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта - РИА Новости, 02.09.2023
Радикальный шаг. Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта
Из-за больших потерь Киеву придется пойти на непопулярный шаг, чтобы продолжать контрнаступление, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:32
2023-09-02T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
владимир путин
львов
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Из-за больших потерь Киеву придется пойти на непопулярный шаг, чтобы продолжать контрнаступление, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times."Есть сообщения, что в этом месяце Киев предпримет попытку крупной мобилизации. Это, скорее всего, обернется неприятными последствиями для Зеленского, поскольку среди тех, кого завербуют, будут студенты &lt;...&gt;", — говорится в публикации.Автор отмечает, что Украина уже задействовала практически все стратегические резервные подразделения и сейчас пополняет ряды армии гораздо менее боеспособными военными, набранными во Львове, их отправляют в район Купянска."Даже несмотря на запланированную на сентябрь мобилизацию, Киев не сможет продолжать наступательные операции, особенно если сохранятся высокие потери", — резюмировалось в материале.Украина начала 4 июня контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893809755.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, владимир путин, львов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Львов
Радикальный шаг. Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта

Asia Times: ВСУ не смогут вести контрнаступление из-за больших потерь

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Из-за больших потерь Киеву придется пойти на непопулярный шаг, чтобы продолжать контрнаступление, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times.
"Есть сообщения, что в этом месяце Киев предпримет попытку крупной мобилизации. Это, скорее всего, обернется неприятными последствиями для Зеленского, поскольку среди тех, кого завербуют, будут студенты <...>", — говорится в публикации.
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Автор отмечает, что Украина уже задействовала практически все стратегические резервные подразделения и сейчас пополняет ряды армии гораздо менее боеспособными военными, набранными во Львове, их отправляют в район Купянска.
«
"Даже несмотря на запланированную на сентябрь мобилизацию, Киев не сможет продолжать наступательные операции, особенно если сохранятся высокие потери", — резюмировалось в материале.
Украина начала 4 июня контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЛьвов
 
 
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