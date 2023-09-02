https://ria.ru/20230902/ukraina-1893813162.html

Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине, пишут СМИ

Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2023

Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине, пишут СМИ

Президент Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Украине, сообщил постпред Албании при... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T10:54

2023-09-02T10:54

2023-09-02T13:02

в мире

нью-йорк (город)

украина

албания

владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

совет безопасности оон

оон

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Украине, сообщил постпред Албании при организации Ферит Ходжа, чьи слова приводит Guardian."Ожидается, что <...> Владимир Зеленский примет участие в ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке в этом месяце, а также примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине", — говорится в публикации.Ходжа ранее заявил, что заседание Совета Безопасности Всемирной организации по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций. Дата проведения заседания Совбеза приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи. Согласно программе мероприятий на сентябрь, оно будет посвящено поддержанию мира и безопасности на Украине.Ожидается, что в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября, примут участие 99 глав государств, 48 премьер-министров и 32 министра иностранных дел, а также представители другого уровня, следует из графика выступающих.Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление намечено на 23 сентября. В неделе высокого уровня в числе прочих запланировано участие президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893638539.html

нью-йорк (город)

украина

албания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нью-йорк (город), украина, албания, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, оон, джо байден, сергей лавров