ВСУ пришли в ужас от новой тактики ВС России, пишет NYT
NYT: ВС России используют в зоне СВО новую тактику с поджогом минных полей
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России используют новую тактику, поджигая минные поля, пишет газета The New York Times.
"По словам украинских морских пехотинцев, русские также адаптируются, в том числе используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Например, они размещают на них горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов", — говорится в публикации.
"По словам украинских морских пехотинцев, русские также адаптируются, в том числе используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Например, они размещают на них горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов", — говорится в публикации.
Кроме того, в статье отмечается, что украинские военные признают преимущество России в некоторых важных аспектах.
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"У русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей", — сказал ветеран морской пехоты по имени Денис.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.