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ВСУ пришли в ужас от новой тактики ВС России, пишет NYT - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 02.09.2023 (обновлено: 13:25 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893809755.html
ВСУ пришли в ужас от новой тактики ВС России, пишет NYT
ВСУ пришли в ужас от новой тактики ВС России, пишет NYT - РИА Новости, 02.09.2023
ВСУ пришли в ужас от новой тактики ВС России, пишет NYT
Вооруженные силы России используют новую тактику, поджигая минные поля, пишет газета The New York Times. "По словам украинских морских пехотинцев, русские также РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:07
2023-09-02T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
киев
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России используют новую тактику, поджигая минные поля, пишет газета The New York Times. "По словам украинских морских пехотинцев, русские также адаптируются, в том числе используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Например, они размещают на них горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов", — говорится в публикации. Кроме того, в статье отмечается, что украинские военные признают преимущество России в некоторых важных аспектах."У русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей", — сказал ветеран морской пехоты по имени Денис. Киев начал 4 июня контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893804903.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Владимир Путин
ВСУ пришли в ужас от новой тактики ВС России, пишет NYT

NYT: ВС России используют в зоне СВО новую тактику с поджогом минных полей

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России используют новую тактику, поджигая минные поля, пишет газета The New York Times.

"По словам украинских морских пехотинцев, русские также адаптируются, в том числе используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Например, они размещают на них горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов", — говорится в публикации.
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Кроме того, в статье отмечается, что украинские военные признают преимущество России в некоторых важных аспектах.
«
"У русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей", — сказал ветеран морской пехоты по имени Денис.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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