https://ria.ru/20230902/ukraina-1893809755.html

ВСУ пришли в ужас от новой тактики ВС России, пишет NYT

ВСУ пришли в ужас от новой тактики ВС России, пишет NYT - РИА Новости, 02.09.2023

ВСУ пришли в ужас от новой тактики ВС России, пишет NYT

Вооруженные силы России используют новую тактику, поджигая минные поля, пишет газета The New York Times. "По словам украинских морских пехотинцев, русские также РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T10:07

2023-09-02T10:07

2023-09-02T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

киев

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России используют новую тактику, поджигая минные поля, пишет газета The New York Times. "По словам украинских морских пехотинцев, русские также адаптируются, в том числе используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Например, они размещают на них горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов", — говорится в публикации. Кроме того, в статье отмечается, что украинские военные признают преимущество России в некоторых важных аспектах."У русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей", — сказал ветеран морской пехоты по имени Денис. Киев начал 4 июня контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893804903.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, киев, владимир путин