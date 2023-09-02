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Процесс запущен. Зеленскому сообщили о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 02.09.2023 (обновлено: 11:25 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893804903.html
Процесс запущен. Зеленскому сообщили о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу
Процесс запущен. Зеленскому сообщили о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 02.09.2023
Процесс запущен. Зеленскому сообщили о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу
Западу необходимо разработать план мирного урегулирования конфликта на Украине, даже если он будет отличаться от предлагаемого Киевом, пишет военный историк,... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:12
2023-09-02T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
нато
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Западу необходимо разработать план мирного урегулирования конфликта на Украине, даже если он будет отличаться от предлагаемого Киевом, пишет военный историк, бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж для издания The Guardian. &quot;В отсутствие военных прорывов и приближающихся выборов в США Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели разрешения конфликта. И это не обязательно должно быть то, что хочет Украина&quot;, — говорится в публикации.По мнению автора, в НАТО уже запустили подобный процесс. Так, недавно директор личного офиса генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен предположил, что западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена украинских территорий на членство в альянсе."Из-за риска ядерной эскалации в администрации Байдена очень мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма", — пишет Ледвидж.Историк приходит к выводу, что наступление ВСУ не достигло значимых успехов, а конфликт грозит затянуться еще на несколько лет.Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них: восстановление территориальной целостности страны и создание международного механизма для возмещения Киеву убытков от боевых действий за счет российских активов. Глава МИД Сергей Лавров назвал инициативу Зеленского несуразной.В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
https://ria.ru/20230828/peregovory-1892702917.html
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в мире, украина, киев, сша, нато, вооруженные силы украины, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Процесс запущен. Зеленскому сообщили о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу

Guardian: Запад может предложить Украине отказаться от Крыма ради НАТО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Западу необходимо разработать план мирного урегулирования конфликта на Украине, даже если он будет отличаться от предлагаемого Киевом, пишет военный историк, бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж для издания The Guardian.
«

"В отсутствие военных прорывов и приближающихся выборов в США Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели разрешения конфликта. И это не обязательно должно быть то, что хочет Украина", — говорится в публикации.

По мнению автора, в НАТО уже запустили подобный процесс. Так, недавно директор личного офиса генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен предположил, что западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена украинских территорий на членство в альянсе.

"Из-за риска ядерной эскалации в администрации Байдена очень мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма", — пишет Ледвидж.
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Историк приходит к выводу, что наступление ВСУ не достигло значимых успехов, а конфликт грозит затянуться еще на несколько лет.
Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них: восстановление территориальной целостности страны и создание международного механизма для возмещения Киеву убытков от боевых действий за счет российских активов. Глава МИД Сергей Лавров назвал инициативу Зеленского несуразной.

В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
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