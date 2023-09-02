https://ria.ru/20230902/ukraina-1893804903.html

Процесс запущен. Зеленскому сообщили о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу

Процесс запущен. Зеленскому сообщили о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 02.09.2023

Процесс запущен. Зеленскому сообщили о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу

Западу необходимо разработать план мирного урегулирования конфликта на Украине, даже если он будет отличаться от предлагаемого Киевом, пишет военный историк,... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T09:12

2023-09-02T09:12

2023-09-02T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

сша

нато

вооруженные силы украины

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_a8900fa18249d0e19562ad3b3e786650.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Западу необходимо разработать план мирного урегулирования конфликта на Украине, даже если он будет отличаться от предлагаемого Киевом, пишет военный историк, бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж для издания The Guardian. "В отсутствие военных прорывов и приближающихся выборов в США Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели разрешения конфликта. И это не обязательно должно быть то, что хочет Украина", — говорится в публикации.По мнению автора, в НАТО уже запустили подобный процесс. Так, недавно директор личного офиса генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен предположил, что западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена украинских территорий на членство в альянсе."Из-за риска ядерной эскалации в администрации Байдена очень мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма", — пишет Ледвидж.Историк приходит к выводу, что наступление ВСУ не достигло значимых успехов, а конфликт грозит затянуться еще на несколько лет.Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них: восстановление территориальной целостности страны и создание международного механизма для возмещения Киеву убытков от боевых действий за счет российских активов. Глава МИД Сергей Лавров назвал инициативу Зеленского несуразной.В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.

https://ria.ru/20230828/peregovory-1892702917.html

https://ria.ru/20230825/peregovory-1892267572.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, нато, вооруженные силы украины, дмитрий песков, владимир зеленский