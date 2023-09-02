https://ria.ru/20230902/ukraina-1893638539.html

С гарантиями, но без НАТО. В Европе описали реалистичное украинское будущее

С гарантиями, но без НАТО. В Европе описали реалистичное украинское будущее - РИА Новости, 02.09.2023

С гарантиями, но без НАТО. В Европе описали реалистичное украинское будущее

Западу необходимо идти на сделку с Россией, отбросив перспективы присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T08:00

2023-09-02T08:00

2023-09-02T08:04

венгрия

украина

будапешт

виктор орбан

такер карлсон

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Западу необходимо идти на сделку с Россией, отбросив перспективы присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону. И тот, судя по всему, с этим полностью согласен. О том, есть ли шансы на такое развитие событий, — в материале РИА Новости.Предчувствие третьей мировойКарлсон особо отметил, что Венгрия находится в непосредственной близости к зоне конфликта. Значит, к мнению Будапешта стоит прислушаться.В получасовой беседе венгерский премьер, в частности, упомянул прошлогодние взрывы на "Северных потоках". Расследование, к которому Россию так и не допустили, вели Дания, ФРГ и Швеция. Но никаких внятных выводов не прозвучало. Орбан же напомнил, что Венгрия сразу квалифицировала произошедшее как теракты. И раскритиковал Германию, которая реагировала крайне вяло. "Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять: если кто-то захочет сделать с южным (газовым) коридором то же самое, мы сочтем это поводом для войны и немедленно отреагируем", — предупредил он.По поводу украинского конфликта Орбан не только сказал, что на поражение России рассчитывать не стоит, но и отметил: Западу надо договариваться с Москвой на адекватных условиях. Обсуждение Крыма он считает совершенно бессмысленным, Киев не может претендовать на полуостров. "Третья мировая война у нашего порога, поэтому следует быть очень-очень осторожными", — добавил премьер.Украину нельзя принимать в НАТО, уверен он. Достаточно гарантий безопасности от США и ЕС. Все можно было бы урегулировать с приходом к власти Дональда Трампа, считает Орбан. Именно при его президентстве американская внешняя политика переживала лучшие времена за последние годы. "Он не начал ни одной войны", — подчеркнул венгерский лидер.Старые счетыВ Киеве ожидаемо возмутились. "Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни территориями, ни суверенитетом. И мир не будет торговать", — провозгласил представитель МИД Олег Николенко.У Будапешта тоже хватает претензий к Киеву — в частности, по поводу венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгрия в принципе не спешит помогать Украине в конфликте с Москвой.На Западе твердят о частной "пророссийской позиции" Орбана. На самом деле это общегосударственный курс. Так, президент Венгрии Каталин Новак на недавней встрече с Зеленским указала ему на необходимость переговоров. "Я не вижу никакого военного решения, которое привело бы к стабильному и долгосрочному миру", — отметила она.У киевского режима была надежда на то, что ЕС надавит на Орбана и заставит его изменить риторику. Но этого не произошло. И Венгрия продолжает гнуть свою линию, ставя палки в колеса Брюсселю. Там, как известно, для принципиальных решений необходим консенсус.Смутные перспективыПо мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, заявления Орбана — свидетельство усиливающегося в ЕС недовольства безоговорочной поддержкой Украины."Премьер Венгрии, чей голос в этом контексте слышен громче других, находится в сильной позиции. Все высказывания он аргументирует. В первую очередь национальными интересами. И спорить с ним трудно: нельзя отрицать очевидное", — рассуждает эксперт. Причем Орбан — вовсе не "белая ворона". Основные противоречия у него не с лидерами ЕС, а с Европейской комиссией (ЕК). Ее председатель Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель — главные оппоненты венгерского премьера."Вероятно, выступление Орбана связано еще и с желанием Будапешта продлить ограничения на поставки украинского зерна. С другой стороны — Польша, которая, кстати, тоже против отмены зерновых запретов. Но Орбан играет на другом поле, в отличие от откровенно антироссийских польских властей", — уточняет собеседник РИА Новости.Директор ИНИОН Алексей Кузнецов напоминает, что Орбан традиционно идет против западного мейнстрима. Однако его слова — еще не свидетельство раскола в НАТО или ЕС, который все больше становится просто политическим крылом военного альянса."Отношение к Украине не изменится, потому что тут по сути прокси-конфликт Запада с Москвой. У американцев, британцев есть вполне конкретное видение того, как чужими руками прощупать сильные и слабые стороны российской армии, внешней политики и даже экономики. Что касается последнего аспекта, надо понимать: несмотря на оптимистические данные, страна ощущает ущерб от происходящего. Да, мы не слишком восприимчивы к санкциям, но они производят негативный эффект", — подчеркивает аналитик. И для США, не испытывающих по большому счету издержек от противостояния на Украине, затягивать конфликт по-прежнему выгодно.

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венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, такер карлсон, владимир зеленский, евросоюз