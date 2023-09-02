https://ria.ru/20230902/ucheniya-1893843087.html

В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты

В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты - РИА Новости, 02.09.2023

В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты

Российские военнослужащие в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки условного противника на военные объекты. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:01

2023-09-02T16:01

2023-09-02T16:24

россия

абхазия

южный военный округ

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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СУХУМ, 2 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки условного противника на военные объекты. "На военной базе Южного военного округа в Абхазии состоялась тренировка с подразделениями противодействия терроризму по отражению атаки условного противника на военные объекты", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО. Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов. "В ходе тренировки завязался учебный бой, военнослужащие отработали практические действия по блокированию и ликвидации нападающих, а также учились принимать решения в экстренной обстановке", - подчеркивают в пресс-службе. Подобные тренировки в Абхазии проводятся на регулярной основе.

https://ria.ru/20230902/ucheniya-1893819249.html

россия

абхазия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, абхазия, южный военный округ, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)