https://ria.ru/20230902/ucheniya-1893843087.html
В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты
В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты - РИА Новости, 02.09.2023
В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты
Российские военнослужащие в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки условного противника на военные объекты. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:01
2023-09-02T16:01
2023-09-02T16:24
россия
абхазия
южный военный округ
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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СУХУМ, 2 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки условного противника на военные объекты. "На военной базе Южного военного округа в Абхазии состоялась тренировка с подразделениями противодействия терроризму по отражению атаки условного противника на военные объекты", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО. Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов. "В ходе тренировки завязался учебный бой, военнослужащие отработали практические действия по блокированию и ликвидации нападающих, а также учились принимать решения в экстренной обстановке", - подчеркивают в пресс-службе. Подобные тренировки в Абхазии проводятся на регулярной основе.
https://ria.ru/20230902/ucheniya-1893819249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, южный военный округ, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Абхазия, Южный военный округ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты
Российские военные в Абхазии отработали отражение нападения на военные объекты
СУХУМ, 2 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки условного противника на военные объекты.
"На военной базе Южного военного округа в Абхазии состоялась тренировка с подразделениями противодействия терроризму по отражению атаки условного противника на военные объекты", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО
.
Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов. "В ходе тренировки завязался учебный бой, военнослужащие отработали практические действия по блокированию и ликвидации нападающих, а также учились принимать решения в экстренной обстановке", - подчеркивают в пресс-службе.
Подобные тренировки в Абхазии проводятся на регулярной основе.
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