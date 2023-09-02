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В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты - РИА Новости, 02.09.2023
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16:01 02.09.2023 (обновлено: 16:24 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/ucheniya-1893843087.html
В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты
В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты - РИА Новости, 02.09.2023
В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты
Российские военнослужащие в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки условного противника на военные объекты. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:01
2023-09-02T16:24
россия
абхазия
южный военный округ
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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СУХУМ, 2 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки условного противника на военные объекты. "На военной базе Южного военного округа в Абхазии состоялась тренировка с подразделениями противодействия терроризму по отражению атаки условного противника на военные объекты", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО. Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов. "В ходе тренировки завязался учебный бой, военнослужащие отработали практические действия по блокированию и ликвидации нападающих, а также учились принимать решения в экстренной обстановке", - подчеркивают в пресс-службе. Подобные тренировки в Абхазии проводятся на регулярной основе.
https://ria.ru/20230902/ucheniya-1893819249.html
россия
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россия, абхазия, южный военный округ, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Абхазия, Южный военный округ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Абхазии ВС России отработали отражение нападения на военные объекты

Российские военные в Абхазии отработали отражение нападения на военные объекты

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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СУХУМ, 2 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки условного противника на военные объекты.
"На военной базе Южного военного округа в Абхазии состоялась тренировка с подразделениями противодействия терроризму по отражению атаки условного противника на военные объекты", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.
Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов. "В ходе тренировки завязался учебный бой, военнослужащие отработали практические действия по блокированию и ликвидации нападающих, а также учились принимать решения в экстренной обстановке", - подчеркивают в пресс-службе.
Подобные тренировки в Абхазии проводятся на регулярной основе.
На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
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РоссияАбхазияЮжный военный округБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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