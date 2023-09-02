https://ria.ru/20230902/tsentr-1893844032.html

В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев

В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев - РИА Новости, 02.09.2023

В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев

В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:09

2023-09-02T16:09

2023-09-02T16:23

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ВАРШАВА, 2 сен — РИА Новости. В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев, сообщила радиостанция RMF FM. "Крупнейший польский Центр размещения беженцев из Украины — в Надажине недалеко от Варшавы — был закрыт. Такое решение принял воевода Мазовецкий. Причина, по заявлению официальных лиц, заключается в сокращении числа украинцев, приезжающих в нашу страну", — говорится в публикации.Центр размещения, который находился в ТРЦ Ptak Warsaw Expo, пришлось покинуть нескольким сотням человек."Из Надажина пришлось выехать нескольким сотням человек. Они узнали об этом за несколько часов", — уточнила радиостанция.Весной 2022 года в Надажине проживали до девяти тысяч граждан Украины. Незадолго до закрытия центра помощи там было около 300 человек. По информации RMF FM, их перевели в другие центры, некоторые нашли жилье самостоятельно.По различным данным, сейчас в Польше проживает от одного до полутора миллионов беженцев с Украины. С марта по решению польских властей беженцы, которые находятся в стране более 180 дней, должны покрывать 75 процентов стоимости своего жилья.

https://ria.ru/20230828/polsha-1892620279.html

https://ria.ru/20230821/bunt-1891178257.html

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в мире, польша, украина, варшава