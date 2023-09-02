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В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев
В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев - РИА Новости, 02.09.2023
В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев
В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:09
2023-09-02T16:09
2023-09-02T16:23
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ВАРШАВА, 2 сен — РИА Новости. В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев, сообщила радиостанция RMF FM. "Крупнейший польский Центр размещения беженцев из Украины — в Надажине недалеко от Варшавы — был закрыт. Такое решение принял воевода Мазовецкий. Причина, по заявлению официальных лиц, заключается в сокращении числа украинцев, приезжающих в нашу страну", — говорится в публикации.Центр размещения, который находился в ТРЦ Ptak Warsaw Expo, пришлось покинуть нескольким сотням человек."Из Надажина пришлось выехать нескольким сотням человек. Они узнали об этом за несколько часов", — уточнила радиостанция.Весной 2022 года в Надажине проживали до девяти тысяч граждан Украины. Незадолго до закрытия центра помощи там было около 300 человек. По информации RMF FM, их перевели в другие центры, некоторые нашли жилье самостоятельно.По различным данным, сейчас в Польше проживает от одного до полутора миллионов беженцев с Украины. С марта по решению польских властей беженцы, которые находятся в стране более 180 дней, должны покрывать 75 процентов стоимости своего жилья.
https://ria.ru/20230828/polsha-1892620279.html
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в мире, польша, украина, варшава
В мире, Польша, Украина, Варшава
В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев
RMF FM: в польском Надажине закрыли крупнейший центр для украинских беженцев
ВАРШАВА, 2 сен — РИА Новости.
В Польше закрыли крупнейший центр размещения украинских беженцев, сообщила радиостанция RMF FM
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"Крупнейший польский Центр размещения беженцев из Украины — в Надажине недалеко от Варшавы — был закрыт. Такое решение принял воевода Мазовецкий. Причина, по заявлению официальных лиц, заключается в сокращении числа украинцев, приезжающих в нашу страну", — говорится в публикации.
Центр размещения, который находился в ТРЦ Ptak Warsaw Expo, пришлось покинуть нескольким сотням человек.
"Из Надажина пришлось выехать нескольким сотням человек. Они узнали об этом за несколько часов", — уточнила радиостанция.
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Весной 2022 года в Надажине проживали до девяти тысяч граждан Украины. Незадолго до закрытия центра помощи там было около 300 человек. По информации RMF FM, их перевели в другие центры, некоторые нашли жилье самостоятельно.
По различным данным, сейчас в Польше проживает от одного до полутора миллионов беженцев с Украины. С марта по решению польских властей беженцы, которые находятся в стране более 180 дней, должны покрывать 75 процентов стоимости своего жилья.
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