https://ria.ru/20230902/trassa-1893811073.html

Хоценко открыл расширенный участок федеральной трассы на въезде в Омск

Хоценко открыл расширенный участок федеральной трассы на въезде в Омск - РИА Новости, 02.09.2023

Хоценко открыл расширенный участок федеральной трассы на въезде в Омск

Глава Омской области Виталий Хоценко открыл движение по расширенному участку федеральной трассы на въезде в Омск, сообщила на сайте пресс-службе областного... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T10:25

2023-09-02T10:25

2023-09-02T10:25

омская область

общество

омская область

виталий хоценко

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

тюмень

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ОМСК, 2 сен - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко открыл движение по расширенному участку федеральной трассы на въезде в Омск, сообщила на сайте пресс-службе областного правительства. Капитальный ремонт дороги Р-402 произвели на участке с 589 по 598 километр в сторону Тюмени. Работы закончили со значительным опережением графика. Участок четырехполосный. На протяжении 9 километров установлены разделительные барьеры для предотвращения аварий на встречке. Отремонтировано дорожное покрытие, включая транспортную развязку на 595-м километре трассы. Уложено покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Отремонтирована система ливневок, а также построено 7 километров линий электроосвещения. "Мы продолжаем масштабную работу по расширению федеральных дорог. И сегодня открываем ещё 9 километров безопасной трассы с разделительной полосой. Это значит, что у нас будет меньше аварийности, смертности и травматизма, и эта дорога по сути становится дорогой жизни. Эти ещё девять километров нового дорожного полотна дают возможность ехать комфортно и быстро, при этом не нарушая правил дорожного движения, что очень важно. Сегодня мы обсуждаем и с Минтрансом России, и с Росавтодором наши планы по проектированию всех "узких" мест: это и продолжение ремонта дороги на Тюмень, и дороги на Новосибирск, и наших обходов, дороги на Казахстан. Уверен, эти планы мы вместе выполним. Всё это делается для того, чтобы комфортнее на дорогах стало и жителям Омской области, и всем гражданам нашей большой страны. Беспрецедентные средства вкладываются в последние годы по поручению президента России именно в дорожное строительство, дорожный ремонт. Отрадно, что наши омские строители работали на этой федеральной автомобильной дороге и сделали большое дело. Большой вклад в сегодняшний результат внесли подрядные организации, администрация Любинского района, министерство транспорта Омской области. Давайте вместе созидать, работать и ещё больше строить качественных и безопасных дорог!" - сказал Виталий Хоценко. Также, на 594-м километре оборудовали площадку отдыха для водителей и модернизировали пункт весогабаритного контроля. У поселка Камышловский обустроили остановку общественного транспорта. Проект капремонта реализовали за два года.

https://ria.ru/20230816/stroitelstvo-1890378293.html

омская область

тюмень

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общество, омская область, виталий хоценко, федеральное дорожное агентство (росавтодор), тюмень