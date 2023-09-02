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Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 02.09.2023
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицы Мста-Б и Д-30 вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:54
2023-09-02T11:54
2023-09-02T11:54
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицы Мста-Б и Д-30 вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 3 получили ранения различной степени тяжести, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 10 военнослужащих ВСУ погибли, 6 получили ранения различной степени тяжести, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства. По его словам, на каховском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом, 4 украинских военнослужащих. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили два 120- миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, ликвидированы 8 украинских военнослужащих. Как накануне сообщило МО РФ, Киев в период с 25 августа по 1 сентября на херсонском направлении "потерял до 230 украинских военнослужащих". В четверг ведомство сообщило, что на херсонском направлении уничтожены до 20 украинских военных и склад боеприпасов.
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
ВС России уничтожили украинские гаубицы Мста-Б и Д-30 под Херсоном