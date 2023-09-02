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Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 02.09.2023

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицы Мста-Б и Д-30 вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T11:54

2023-09-02T11:54

2023-09-02T11:54

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

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безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицы Мста-Б и Д-30 вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 3 получили ранения различной степени тяжести, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 10 военнослужащих ВСУ погибли, 6 получили ранения различной степени тяжести, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства. По его словам, на каховском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом, 4 украинских военнослужащих. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили два 120- миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, ликвидированы 8 украинских военнослужащих. Как накануне сообщило МО РФ, Киев в период с 25 августа по 1 сентября на херсонском направлении "потерял до 230 украинских военнослужащих". В четверг ведомство сообщило, что на херсонском направлении уничтожены до 20 украинских военных и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20230902/oborona-1893790935.html

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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность