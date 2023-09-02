Рейтинг@Mail.ru
Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Сызрани - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/stela-1893849881.html
Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Сызрани
Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Сызрани - РИА Новости, 02.09.2023
Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Сызрани
В рамках праздничных мероприятий, посвященных 340-летию Сызрани, в парке им. В.И. Ленина состоялось торжественное открытие мемориального комплекса - стелы... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:48
2023-09-02T16:48
общество
сызрань
самарская область
дмитрий азаров
владимир мединский
куйбышев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893848259_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_d83043d1e79cfeca56f6f15efe335a82.jpg
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 340-летию Сызрани, в парке им. В.И. Ленина состоялось торжественное открытие мемориального комплекса - стелы "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба правительства Самарской области. В церемонии открытия принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Губернатор отметил, что открытие стелы в 340-й день рождения Сызрани является важным и знаменательным событием для всего региона. Памятный знак увековечивает подвиг земляков, совершенный ими в годы Великой Отечественной войны. "В те тяжелейшие для страны времена Куйбышев был назван запасной столицей, но мы не забываем и о той особой роли, которую выполнила Сызрань, чтобы отвоевать победу у врага. С самого начала войны сызранцы бесстрашно встали на защиту Родины. Только за первые несколько дней 16 тысяч горожан написали заявления о направлении их в действующую армию, всего за годы войны - 38 тысяч сызранцев", - цитирует пресс-служба слова Азарова. Сызрань стала настоящей кузницей кадров для фронта. Здесь располагались танковое, пулеметное и пехотное училища, учебный автомобильный полк, курсы пиротехников, военная авиационная школа пилотов, ныне известная как вертолетное училище. Те, кто не ушел на фронт, заняли оборону у станков эвакуированных в город предприятий, и благодаря героическому труду сызранцев предприятия достигали рекордной производительности. Не менее ценный подвиг совершили работники 11 эвакогоспиталей, развернутых в Сызрани. За все годы войны они приняли 53 тысячи раненых, большинство из них медики поставили на ноги и вернули в строй. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны государственных наград удостоены более 17 тысяч сызранцев, отметили в пресс-службе. На торжественной церемонии был зачитан приветственный адрес помощника президента РФ Владимира Мединского. "В дни Сталинградской битвы город приобрел стратегическое значение. Мужество, стойкость и трудолюбие сызранцев помогло связать воедино фронт и тыл. В этом единстве в те суровые годы проявилось величие нашего народа, его способность в решающие моменты истории сплотиться для защиты своей свободы и независимости. Сегодня память о трудовом и воинском подвиге поколения победителей служит духовной опорой для нас, вдохновляя людей на борьбу с фашизмом 21 века. Пусть трудовой подвиг наших предков никогда не потеряет своего созидательного смысла для нас, ибо без прошлого нет будущего", – сказано в обращении помощника президента. Мемориальный комплекс включает в себя вертикально стоящую стелу высотой более 20 метров и два горизонтальных пилона, на которых размещена информация о вкладе сызранцев в победу в Великой Отечественной войне. Впереди - благоустройство территории у стелы и аллеи за ней. Дмитрий Азаров поручил мэру города держать ход работ на личном контроле, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230901/azarov-1893732994.html
сызрань
самарская область
куйбышев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893848259_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3999db4c399a148219d34f2cbacf30cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сызрань, самарская область, дмитрий азаров, владимир мединский, куйбышев
Общество, Сызрань, Самарская область, Дмитрий Азаров, Владимир Мединский, Куйбышев
Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Сызрани

Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Сызрани

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиТоржественная церемония открытия стелы "Город трудовой доблести" в Сызрани
Торжественная церемония открытия стелы Город трудовой доблести в Сызрани - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 340-летию Сызрани, в парке им. В.И. Ленина состоялось торжественное открытие мемориального комплекса - стелы "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
В церемонии открытия принял участие глава региона Дмитрий Азаров.
Губернатор отметил, что открытие стелы в 340-й день рождения Сызрани является важным и знаменательным событием для всего региона. Памятный знак увековечивает подвиг земляков, совершенный ими в годы Великой Отечественной войны. "В те тяжелейшие для страны времена Куйбышев был назван запасной столицей, но мы не забываем и о той особой роли, которую выполнила Сызрань, чтобы отвоевать победу у врага. С самого начала войны сызранцы бесстрашно встали на защиту Родины. Только за первые несколько дней 16 тысяч горожан написали заявления о направлении их в действующую армию, всего за годы войны - 38 тысяч сызранцев", - цитирует пресс-служба слова Азарова.
Сызрань стала настоящей кузницей кадров для фронта. Здесь располагались танковое, пулеметное и пехотное училища, учебный автомобильный полк, курсы пиротехников, военная авиационная школа пилотов, ныне известная как вертолетное училище. Те, кто не ушел на фронт, заняли оборону у станков эвакуированных в город предприятий, и благодаря героическому труду сызранцев предприятия достигали рекордной производительности. Не менее ценный подвиг совершили работники 11 эвакогоспиталей, развернутых в Сызрани. За все годы войны они приняли 53 тысячи раненых, большинство из них медики поставили на ноги и вернули в строй. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны государственных наград удостоены более 17 тысяч сызранцев, отметили в пресс-службе.
На торжественной церемонии был зачитан приветственный адрес помощника президента РФ Владимира Мединского. "В дни Сталинградской битвы город приобрел стратегическое значение. Мужество, стойкость и трудолюбие сызранцев помогло связать воедино фронт и тыл. В этом единстве в те суровые годы проявилось величие нашего народа, его способность в решающие моменты истории сплотиться для защиты своей свободы и независимости. Сегодня память о трудовом и воинском подвиге поколения победителей служит духовной опорой для нас, вдохновляя людей на борьбу с фашизмом 21 века. Пусть трудовой подвиг наших предков никогда не потеряет своего созидательного смысла для нас, ибо без прошлого нет будущего", – сказано в обращении помощника президента.
Мемориальный комплекс включает в себя вертикально стоящую стелу высотой более 20 метров и два горизонтальных пилона, на которых размещена информация о вкладе сызранцев в победу в Великой Отечественной войне.
Впереди - благоустройство территории у стелы и аллеи за ней. Дмитрий Азаров поручил мэру города держать ход работ на личном контроле, добавили в пресс-службе.
Губернатор Дмитрий Азаров открыл самую большую школу в Самарской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Азаров открыл самую большую школу в Самарской области
1 сентября, 17:54
 
ОбществоСызраньСамарская областьДмитрий АзаровВладимир МединскийКуйбышев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала