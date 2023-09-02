https://ria.ru/20230902/stela-1893849881.html

Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Сызрани

Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Сызрани - РИА Новости, 02.09.2023

Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Сызрани

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 340-летию Сызрани, в парке им. В.И. Ленина состоялось торжественное открытие мемориального комплекса - стелы... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:48

2023-09-02T16:48

2023-09-02T16:48

общество

сызрань

самарская область

дмитрий азаров

владимир мединский

куйбышев

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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 340-летию Сызрани, в парке им. В.И. Ленина состоялось торжественное открытие мемориального комплекса - стелы "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба правительства Самарской области. В церемонии открытия принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Губернатор отметил, что открытие стелы в 340-й день рождения Сызрани является важным и знаменательным событием для всего региона. Памятный знак увековечивает подвиг земляков, совершенный ими в годы Великой Отечественной войны. "В те тяжелейшие для страны времена Куйбышев был назван запасной столицей, но мы не забываем и о той особой роли, которую выполнила Сызрань, чтобы отвоевать победу у врага. С самого начала войны сызранцы бесстрашно встали на защиту Родины. Только за первые несколько дней 16 тысяч горожан написали заявления о направлении их в действующую армию, всего за годы войны - 38 тысяч сызранцев", - цитирует пресс-служба слова Азарова. Сызрань стала настоящей кузницей кадров для фронта. Здесь располагались танковое, пулеметное и пехотное училища, учебный автомобильный полк, курсы пиротехников, военная авиационная школа пилотов, ныне известная как вертолетное училище. Те, кто не ушел на фронт, заняли оборону у станков эвакуированных в город предприятий, и благодаря героическому труду сызранцев предприятия достигали рекордной производительности. Не менее ценный подвиг совершили работники 11 эвакогоспиталей, развернутых в Сызрани. За все годы войны они приняли 53 тысячи раненых, большинство из них медики поставили на ноги и вернули в строй. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны государственных наград удостоены более 17 тысяч сызранцев, отметили в пресс-службе. На торжественной церемонии был зачитан приветственный адрес помощника президента РФ Владимира Мединского. "В дни Сталинградской битвы город приобрел стратегическое значение. Мужество, стойкость и трудолюбие сызранцев помогло связать воедино фронт и тыл. В этом единстве в те суровые годы проявилось величие нашего народа, его способность в решающие моменты истории сплотиться для защиты своей свободы и независимости. Сегодня память о трудовом и воинском подвиге поколения победителей служит духовной опорой для нас, вдохновляя людей на борьбу с фашизмом 21 века. Пусть трудовой подвиг наших предков никогда не потеряет своего созидательного смысла для нас, ибо без прошлого нет будущего", – сказано в обращении помощника президента. Мемориальный комплекс включает в себя вертикально стоящую стелу высотой более 20 метров и два горизонтальных пилона, на которых размещена информация о вкладе сызранцев в победу в Великой Отечественной войне. Впереди - благоустройство территории у стелы и аллеи за ней. Дмитрий Азаров поручил мэру города держать ход работ на личном контроле, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230901/azarov-1893732994.html

сызрань

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общество, сызрань, самарская область, дмитрий азаров, владимир мединский, куйбышев