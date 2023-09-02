https://ria.ru/20230902/ssha-1893810238.html

Монстры. В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву

Монстры. В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву - РИА Новости, 02.09.2023

Монстры. В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву

Правящая элита США не собирается заканчивать российско-украинский конфликт, заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T10:18

2023-09-02T10:18

2023-09-02T15:40

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россия

джо байден

владимир путин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

москва

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Правящая элита США не собирается заканчивать российско-украинский конфликт, заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Российские солдаты имеют ценность — нам важно их убить. Американские солдаты имеют ценность — мы не хотим терять ни одного. <…> А жизни украинских солдат имеют для американских политиков ту же ценность, что и американские налоги: ничего", — сказал он.Эксперт согласился с утверждением, что в случае поражения на президентских выборах нынешний хозяин Белого дома Джо Байден и его администрация будут стремиться помешать разрешению российско-украинского конфликта.По мнению Хортона, в США не существует такого понятия как национальные интересы, а политики действуют лишь во имя собственной выгоды.Американской империей управляют настоящие монстры, резюмировал он.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.

https://ria.ru/20230902/oshibka-1893794586.html

https://ria.ru/20230901/konflikt-1893540656.html

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в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, москва