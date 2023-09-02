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Монстры. В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву
Монстры. В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву - РИА Новости, 02.09.2023
Монстры. В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву
Правящая элита США не собирается заканчивать российско-украинский конфликт, заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:18
2023-09-02T10:18
2023-09-02T15:40
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джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
москва
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Правящая элита США не собирается заканчивать российско-украинский конфликт, заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Российские солдаты имеют ценность — нам важно их убить. Американские солдаты имеют ценность — мы не хотим терять ни одного. <…> А жизни украинских солдат имеют для американских политиков ту же ценность, что и американские налоги: ничего", — сказал он.Эксперт согласился с утверждением, что в случае поражения на президентских выборах нынешний хозяин Белого дома Джо Байден и его администрация будут стремиться помешать разрешению российско-украинского конфликта.По мнению Хортона, в США не существует такого понятия как национальные интересы, а политики действуют лишь во имя собственной выгоды.Американской империей управляют настоящие монстры, резюмировал он.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
https://ria.ru/20230902/oshibka-1893794586.html
https://ria.ru/20230901/konflikt-1893540656.html
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в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, москва
В мире, США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Москва
Монстры. В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву
Политический обозреватель Хортон: США безразлична судьба украинцев