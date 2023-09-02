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Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893832696.html
Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР
Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.09.2023
Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:25
2023-09-02T14:25
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в населенного пункта Дылеевка (ДНР) поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ, отмечает МО РФ.
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире
Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР

МО: ВС России уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в районе Авдеевки в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГруппа военнослужащих ВС России в зоне СВО
Группа военнослужащих ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Группа военнослужащих ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в населенного пункта Дылеевка (ДНР) поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ, отмечает МО РФ.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ мире
 
 
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