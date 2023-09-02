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Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.09.2023

Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:25

2023-09-02T14:25

2023-09-02T14:25

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

безопасность

в мире

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в населенного пункта Дылеевка (ДНР) поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ, отмечает МО РФ.

россия

донецкая народная республика

авдеевка

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россия, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, в мире