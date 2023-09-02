https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893832696.html
Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР
Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.09.2023
Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:25
2023-09-02T14:25
2023-09-02T14:25
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892205976_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_8c8f0d2e754bc5e3314bdb1f6ca8f315.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в населенного пункта Дылеевка (ДНР) поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ, отмечает МО РФ.
россия
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892205976_453:0:3182:2047_1920x0_80_0_0_4af286d618e79c19b570b815dce89724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире
Российские войска уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в ДНР
МО: ВС России уничтожили узел связи мехбригады ВСУ в районе Авдеевки в ДНР