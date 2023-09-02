https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893831698.html
Российские войска уничтожили 250 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские войска уничтожили 250 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.09.2023
Российские войска уничтожили 250 военных ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении отбила за сутки 5 атак ВСУ в районе Артемовска, уничтожила более 250 военнослужащих и 15 единиц техники... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:12
2023-09-02T14:12
2023-09-02T14:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393901_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_5bea390fa68759cf259b13e9c4e92e54.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении отбила за сутки 5 атак ВСУ в районе Артемовска, уничтожила более 250 военнослужащих и 15 единиц техники противника, в том числе один ЗРК "Стрела-10" и три гаубицы производства НАТО, сообщили в субботу в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе города Артемовск Донецкой народной республики, а также три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США", - сообщили в ведомстве."На Донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
россия
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393901_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_ca67dd0ea15749c704f94e01386afaa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика
Российские войска уничтожили 250 военных ВСУ на Донецком направлении
МО: российские войска уничтожили 250 военных ВСУ на Донецком направлении