https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893831698.html

Российские войска уничтожили 250 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили 250 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.09.2023

Российские войска уничтожили 250 военных ВСУ на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении отбила за сутки 5 атак ВСУ в районе Артемовска, уничтожила более 250 военнослужащих и 15 единиц техники... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:12

2023-09-02T14:12

2023-09-02T14:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393901_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_5bea390fa68759cf259b13e9c4e92e54.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении отбила за сутки 5 атак ВСУ в районе Артемовска, уничтожила более 250 военнослужащих и 15 единиц техники противника, в том числе один ЗРК "Стрела-10" и три гаубицы производства НАТО, сообщили в субботу в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе города Артемовск Донецкой народной республики, а также три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США", - сообщили в ведомстве."На Донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.

россия

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, артемовск, донецкая народная республика