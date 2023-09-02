https://ria.ru/20230902/spacex-1893865344.html
SpaceX отправила в космос 13 американских военных спутников
SpaceX отправила в космос 13 американских военных спутников - РИА Новости, 02.09.2023
SpaceX отправила в космос 13 американских военных спутников
Американская компания SpaceX отправила в космос ракетой Falcon 9 13 спутников военного назначения в интересах Пентагона. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T19:08
2023-09-02T19:08
2023-09-02T19:09
калифорния
илон маск
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Американская компания SpaceX отправила в космос ракетой Falcon 9 13 спутников военного назначения в интересах Пентагона. Спутниковая группировка, создаваемая на низкой околоземной орбите в рамках программы Proliferated Warfighter, будет обнаруживать и отслеживать ракетные пуски, а также обеспечивать "глобальную военную связь". Компания, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, вела прямую трансляцию старта многоразовой ракеты Falcon 9 с базы космических сил "Ванденберг" в штате Калифорния. Пуск, который дважды переносился, стал 61-м с начала года для компании, которая таким образом уже повторила рекорд 2022-го и имеет все шансы его превзойти в оставшиеся четыре месяца.
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калифорния, илон маск, spacex, министерство обороны сша, в мире, технологии
Калифорния, Илон Маск, SpaceX, Министерство обороны США, В мире, Технологии
SpaceX отправила в космос 13 американских военных спутников
SpaceX отправила в космос 13 американских военных спутников ракетой Falcon 9