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Лавров обсудил с главой МИД Казахстана сотрудничество в ЕАЭС

Лавров обсудил с главой МИД Казахстана сотрудничество в ЕАЭС - РИА Новости, 02.09.2023

Лавров обсудил с главой МИД Казахстана сотрудничество в ЕАЭС

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу двусторонние отношения и взаимодействие в рамках ЕАЭС, заявили в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:35

2023-09-02T16:35

2023-09-02T16:35

россия

казахстан

мурат нуртлеу

евразийский экономический союз

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу двусторонние отношения и взаимодействие в рамках ЕАЭС, заявили в субботу в МИД РФ. "Второго сентября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с заместителем Премьер-министра - Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Абугалиевичем Нуртлеу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, в том числе на многосторонних форумах", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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россия, казахстан, мурат нуртлеу, евразийский экономический союз, сергей лавров, в мире