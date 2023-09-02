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Лавров обсудил с главой МИД Казахстана сотрудничество в ЕАЭС - РИА Новости, 02.09.2023
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16:35 02.09.2023
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Лавров обсудил с главой МИД Казахстана сотрудничество в ЕАЭС
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана сотрудничество в ЕАЭС - РИА Новости, 02.09.2023
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана сотрудничество в ЕАЭС
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу двусторонние отношения и взаимодействие в рамках ЕАЭС, заявили в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:35
2023-09-02T16:35
россия
казахстан
мурат нуртлеу
евразийский экономический союз
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу двусторонние отношения и взаимодействие в рамках ЕАЭС, заявили в субботу в МИД РФ. "Второго сентября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с заместителем Премьер-министра - Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Абугалиевичем Нуртлеу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, в том числе на многосторонних форумах", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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россия, казахстан, мурат нуртлеу, евразийский экономический союз, сергей лавров, в мире
Россия, Казахстан, Мурат Нуртлеу, Евразийский экономический союз, Сергей Лавров, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана сотрудничество в ЕАЭС

Лавров обсудил с главой МИД Казахстана Нуртлеу сотрудничество в ЕАЭС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу двусторонние отношения и взаимодействие в рамках ЕАЭС, заявили в субботу в МИД РФ.
"Второго сентября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с заместителем Премьер-министра - Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Абугалиевичем Нуртлеу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, в том числе на многосторонних форумах", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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РоссияКазахстанМурат НуртлеуЕвразийский экономический союзСергей ЛавровВ мире
 
 
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