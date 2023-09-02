https://ria.ru/20230902/sotrudnichestvo-1893837833.html

"Росатом" предложил Белоруссии программу сотрудничества по атомным проектам

"Росатом" предложил Белоруссии программу сотрудничества по атомным проектам - РИА Новости, 02.09.2023

"Росатом" предложил Белоруссии программу сотрудничества по атомным проектам

Росатом предложил Белоруссии программу сотрудничества в области атомных проектов, заявил в субботу директор странового офиса "Росатома" в Белоруссии Станислав... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T15:02

2023-09-02T15:02

2023-09-02T15:02

белоруссия

минск

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белорусская аэс

зарядье

экономика

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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Росатом предложил Белоруссии программу сотрудничества в области атомных проектов, заявил в субботу директор странового офиса "Росатома" в Белоруссии Станислав Левицкий. "В уполномоченные органы Республики Беларусь по дипломатическим каналам направлена разработанная Госкорпорацией Комплексная программа двустороннего сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов, которая уже находится на рассмотрении органов власти и ведомств", - сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске. Как пояснил Левицкий, в рамках данной программы Росатом предлагает белорусской стороне вести последовательную работу в таких сферах, как развитие ядерной медицины, экологии, цифровизации. С белорусскими коллегами российская сторона будет совместно изучать возможность использования аддитивных технологий и композитных материалов, добавил он. "Для нас развитие в Беларуси научного, технического и кадрового потенциала представляет огромный интерес, так как "Росатом" нацелен на развитие связей с предприятиями и научными институтами Республики Беларусь на многие годы вперед. Pечь уже идет не только о задачах, связанных с завершением строительства БелАЭС и ее эксплуатации" - пояснил представитель Росатома. Левицкий добавил, что для успешной реализации намеченных инициатив нужны талантливые инженеры, современные ученые, а также поддержка и понимание со стороны общественности - решению именно этих задач способствуют такие мероприятия, как Фестиваль науки. В пятницу в центральном ботаническом саду Национальной академии наук Белоруссии проходит "Фестиваль науки – 2023". На фестивале представлены достижения в отраслях медицины, робототехники, космических исследований и других научных сферах. Впервые на "Фестивале науки" организована площадка научной фантастики – зона Sci-fi. В мероприятии принимают участие представители из РФ: научно-познавательный центр "Заповедное посольство" парка "Зарядье" и РХТУ им. Менделеева с мастер-классами и научными шоу. На фестивале работает площадка "ATOM TEAM", организованная при поддержке инжинирингового дивизиона российской госкорпорации "Росатом".

https://ria.ru/20230824/zavisimost-1891836393.html

https://ria.ru/20230808/germaniya-1888731634.html

белоруссия

минск

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белоруссия, минск, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, зарядье, экономика