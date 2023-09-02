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"Росатом" предложил Белоруссии программу сотрудничества по атомным проектам - РИА Новости, 02.09.2023
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15:02 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/sotrudnichestvo-1893837833.html
"Росатом" предложил Белоруссии программу сотрудничества по атомным проектам
"Росатом" предложил Белоруссии программу сотрудничества по атомным проектам - РИА Новости, 02.09.2023
"Росатом" предложил Белоруссии программу сотрудничества по атомным проектам
Росатом предложил Белоруссии программу сотрудничества в области атомных проектов, заявил в субботу директор странового офиса "Росатома" в Белоруссии Станислав... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T15:02
2023-09-02T15:02
белоруссия
минск
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
зарядье
экономика
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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Росатом предложил Белоруссии программу сотрудничества в области атомных проектов, заявил в субботу директор странового офиса "Росатома" в Белоруссии Станислав Левицкий. "В уполномоченные органы Республики Беларусь по дипломатическим каналам направлена разработанная Госкорпорацией Комплексная программа двустороннего сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов, которая уже находится на рассмотрении органов власти и ведомств", - сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске. Как пояснил Левицкий, в рамках данной программы Росатом предлагает белорусской стороне вести последовательную работу в таких сферах, как развитие ядерной медицины, экологии, цифровизации. С белорусскими коллегами российская сторона будет совместно изучать возможность использования аддитивных технологий и композитных материалов, добавил он. "Для нас развитие в Беларуси научного, технического и кадрового потенциала представляет огромный интерес, так как "Росатом" нацелен на развитие связей с предприятиями и научными институтами Республики Беларусь на многие годы вперед. Pечь уже идет не только о задачах, связанных с завершением строительства БелАЭС и ее эксплуатации" - пояснил представитель Росатома. Левицкий добавил, что для успешной реализации намеченных инициатив нужны талантливые инженеры, современные ученые, а также поддержка и понимание со стороны общественности - решению именно этих задач способствуют такие мероприятия, как Фестиваль науки. В пятницу в центральном ботаническом саду Национальной академии наук Белоруссии проходит "Фестиваль науки – 2023". На фестивале представлены достижения в отраслях медицины, робототехники, космических исследований и других научных сферах. Впервые на "Фестивале науки" организована площадка научной фантастики – зона Sci-fi. В мероприятии принимают участие представители из РФ: научно-познавательный центр "Заповедное посольство" парка "Зарядье" и РХТУ им. Менделеева с мастер-классами и научными шоу. На фестивале работает площадка "ATOM TEAM", организованная при поддержке инжинирингового дивизиона российской госкорпорации "Росатом".
https://ria.ru/20230824/zavisimost-1891836393.html
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белоруссия, минск, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, зарядье, экономика
Белоруссия, Минск, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белорусская АЭС, Зарядье, Экономика
"Росатом" предложил Белоруссии программу сотрудничества по атомным проектам

Левицкий предложил Белоруссии программу сотрудничества по атомным проектам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип "Росатома"
Логотип Росатома - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Росатом предложил Белоруссии программу сотрудничества в области атомных проектов, заявил в субботу директор странового офиса "Росатома" в Белоруссии Станислав Левицкий.
"В уполномоченные органы Республики Беларусь по дипломатическим каналам направлена разработанная Госкорпорацией Комплексная программа двустороннего сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов, которая уже находится на рассмотрении органов власти и ведомств", - сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске.
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Как пояснил Левицкий, в рамках данной программы Росатом предлагает белорусской стороне вести последовательную работу в таких сферах, как развитие ядерной медицины, экологии, цифровизации. С белорусскими коллегами российская сторона будет совместно изучать возможность использования аддитивных технологий и композитных материалов, добавил он.
"Для нас развитие в Беларуси научного, технического и кадрового потенциала представляет огромный интерес, так как "Росатом" нацелен на развитие связей с предприятиями и научными институтами Республики Беларусь на многие годы вперед. Pечь уже идет не только о задачах, связанных с завершением строительства БелАЭС и ее эксплуатации" - пояснил представитель Росатома.
Левицкий добавил, что для успешной реализации намеченных инициатив нужны талантливые инженеры, современные ученые, а также поддержка и понимание со стороны общественности - решению именно этих задач способствуют такие мероприятия, как Фестиваль науки.
В пятницу в центральном ботаническом саду Национальной академии наук Белоруссии проходит "Фестиваль науки – 2023". На фестивале представлены достижения в отраслях медицины, робототехники, космических исследований и других научных сферах. Впервые на "Фестивале науки" организована площадка научной фантастики – зона Sci-fi.
В мероприятии принимают участие представители из РФ: научно-познавательный центр "Заповедное посольство" парка "Зарядье" и РХТУ им. Менделеева с мастер-классами и научными шоу. На фестивале работает площадка "ATOM TEAM", организованная при поддержке инжинирингового дивизиона российской госкорпорации "Росатом".
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БелоруссияМинскРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Белорусская АЭСЗарядьеЭкономика
 
 
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