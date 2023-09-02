https://ria.ru/20230902/sokol-1893807190.html
Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии
Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии - РИА Новости, 02.09.2023
Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии
Депутат Государственной думы Сергей Сокол сообщил в Telegram-канале, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:39
2023-09-02T09:39
2023-09-02T14:52
политика
сергей сокол
госдума рф
республика хакасия
абакан
единая россия
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КРАСНОЯРСК, 2 сен — РИА Новости. Депутат Государственной думы Сергей Сокол сообщил в Telegram-канале, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья."Быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики", — отметил парламентарий.Сокол уточнил, что попал в больницу с осложнениями после июльской операции. Пока о выписке речи не идет.Депутат подчеркнул, что останется в Хакасии и продолжит возглавлять региональное отделение "Единой России". По его словам, все обещанное избирателям будет выполнено.Сокол попал в городскую больницу Абакана с перитонитом 21 июля. Врачи провели ему экстренную операцию, после чего он около недели находился в реанимации. По прошествии еще нескольких дней под наблюдением медиков его выписали из медучреждения.В последние дни Сокол проводил встречи с избирателями и должностными лицами в рамках избирательной кампании. Его выдвинули кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны спецоперации, куда депутат ездил в качестве добровольца. Документы для участия в выборах он сдал в избирком еще в середине июня.
https://ria.ru/20230901/sokol-1893567954.html
https://ria.ru/20230807/khakasiya-1888576946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей сокол, госдума рф, республика хакасия, абакан, единая россия
Политика, Сергей Сокол, Госдума РФ, Республика Хакасия, Абакан, Единая Россия
Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии
Депутат ГД Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии