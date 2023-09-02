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Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии - РИА Новости, 02.09.2023
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09:39 02.09.2023 (обновлено: 14:52 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/sokol-1893807190.html
Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии
Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии - РИА Новости, 02.09.2023
Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии
Депутат Государственной думы Сергей Сокол сообщил в Telegram-канале, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:39
2023-09-02T14:52
политика
сергей сокол
госдума рф
республика хакасия
абакан
единая россия
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КРАСНОЯРСК, 2 сен — РИА Новости. Депутат Государственной думы Сергей Сокол сообщил в Telegram-канале, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья."Быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики", — отметил парламентарий.Сокол уточнил, что попал в больницу с осложнениями после июльской операции. Пока о выписке речи не идет.Депутат подчеркнул, что останется в Хакасии и продолжит возглавлять региональное отделение "Единой России". По его словам, все обещанное избирателям будет выполнено.Сокол попал в городскую больницу Абакана с перитонитом 21 июля. Врачи провели ему экстренную операцию, после чего он около недели находился в реанимации. По прошествии еще нескольких дней под наблюдением медиков его выписали из медучреждения.В последние дни Сокол проводил встречи с избирателями и должностными лицами в рамках избирательной кампании. Его выдвинули кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны спецоперации, куда депутат ездил в качестве добровольца. Документы для участия в выборах он сдал в избирком еще в середине июня.
https://ria.ru/20230901/sokol-1893567954.html
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политика, сергей сокол, госдума рф, республика хакасия, абакан, единая россия
Политика, Сергей Сокол, Госдума РФ, Республика Хакасия, Абакан, Единая Россия
Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии

Депутат ГД Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Сокол
Сергей Сокол
© Рамиль Ситдиков
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Сергей Сокол . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 сен — РИА Новости. Депутат Государственной думы Сергей Сокол сообщил в Telegram-канале, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья.
«
"Быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики", — отметил парламентарий.
Сокол уточнил, что попал в больницу с осложнениями после июльской операции. Пока о выписке речи не идет.
Депутат подчеркнул, что останется в Хакасии и продолжит возглавлять региональное отделение "Единой России". По его словам, все обещанное избирателям будет выполнено.
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Сокол попал в городскую больницу Абакана с перитонитом 21 июля. Врачи провели ему экстренную операцию, после чего он около недели находился в реанимации. По прошествии еще нескольких дней под наблюдением медиков его выписали из медучреждения.
В последние дни Сокол проводил встречи с избирателями и должностными лицами в рамках избирательной кампании. Его выдвинули кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны спецоперации, куда депутат ездил в качестве добровольца. Документы для участия в выборах он сдал в избирком еще в середине июня.
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