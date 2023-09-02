https://ria.ru/20230902/sokol-1893807190.html

Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии

Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии - РИА Новости, 02.09.2023

Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии

Депутат Государственной думы Сергей Сокол сообщил в Telegram-канале, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T09:39

2023-09-02T09:39

2023-09-02T14:52

политика

сергей сокол

госдума рф

республика хакасия

абакан

единая россия

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КРАСНОЯРСК, 2 сен — РИА Новости. Депутат Государственной думы Сергей Сокол сообщил в Telegram-канале, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья."Быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики", — отметил парламентарий.Сокол уточнил, что попал в больницу с осложнениями после июльской операции. Пока о выписке речи не идет.Депутат подчеркнул, что останется в Хакасии и продолжит возглавлять региональное отделение "Единой России". По его словам, все обещанное избирателям будет выполнено.Сокол попал в городскую больницу Абакана с перитонитом 21 июля. Врачи провели ему экстренную операцию, после чего он около недели находился в реанимации. По прошествии еще нескольких дней под наблюдением медиков его выписали из медучреждения.В последние дни Сокол проводил встречи с избирателями и должностными лицами в рамках избирательной кампании. Его выдвинули кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны спецоперации, куда депутат ездил в качестве добровольца. Документы для участия в выборах он сдал в избирком еще в середине июня.

https://ria.ru/20230901/sokol-1893567954.html

https://ria.ru/20230807/khakasiya-1888576946.html

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Ольга Фомченкова

политика, сергей сокол, госдума рф, республика хакасия, абакан, единая россия