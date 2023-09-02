https://ria.ru/20230902/sneg-1893798163.html
В центральных районах Магаданской области выпал первый снег
В центральных районах Магаданской области выпал первый снег - РИА Новости, 02.09.2023
В центральных районах Магаданской области выпал первый снег
Снег выпал в континентальных районах Магаданской области, пользователи социальных сетей делятся фотографиями. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T07:45
2023-09-02T07:45
2023-09-02T07:45
магаданская область
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МАГАДАН, 2 сен – РИА Новости. Снег выпал в континентальных районах Магаданской области, пользователи социальных сетей делятся фотографиями. Снег в континентальных районах Магаданской области в этом году шел и летом. Последние снегопады зарегистрированы в августе. "Температура воздуха в центральных районах Магаданской области опустилась местами до минус пяти градусов. В Магадане стоят положительные температуры. Соответственно, в городе дождь, а в континентальных районах - снег. Снег в первых числах сентября для региона не редкость", - рассказал РИА Новости представитель Гидрометцентра России по Магаданской области. Он добавил, что в ближайшие дни в центральных районах Магаданской области потеплеет, и снег растает.
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магаданская область, гидрометцентр, магадан, россия
Магаданская область, Гидрометцентр, Магадан, Россия
В центральных районах Магаданской области выпал первый снег
В континентальных районах Магаданской области выпал первый осенний снег