https://ria.ru/20230902/sneg-1893798163.html

В центральных районах Магаданской области выпал первый снег

В центральных районах Магаданской области выпал первый снег - РИА Новости, 02.09.2023

В центральных районах Магаданской области выпал первый снег

Снег выпал в континентальных районах Магаданской области, пользователи социальных сетей делятся фотографиями. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T07:45

2023-09-02T07:45

2023-09-02T07:45

магаданская область

гидрометцентр

магадан

россия

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МАГАДАН, 2 сен – РИА Новости. Снег выпал в континентальных районах Магаданской области, пользователи социальных сетей делятся фотографиями. Снег в континентальных районах Магаданской области в этом году шел и летом. Последние снегопады зарегистрированы в августе. "Температура воздуха в центральных районах Магаданской области опустилась местами до минус пяти градусов. В Магадане стоят положительные температуры. Соответственно, в городе дождь, а в континентальных районах - снег. Снег в первых числах сентября для региона не редкость", - рассказал РИА Новости представитель Гидрометцентра России по Магаданской области. Он добавил, что в ближайшие дни в центральных районах Магаданской области потеплеет, и снег растает.

https://ria.ru/20230902/pogoda-1893791239.html

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магаданская область, гидрометцентр, магадан, россия