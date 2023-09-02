Рейтинг@Mail.ru
В центральных районах Магаданской области выпал первый снег - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/sneg-1893798163.html
В центральных районах Магаданской области выпал первый снег
В центральных районах Магаданской области выпал первый снег - РИА Новости, 02.09.2023
В центральных районах Магаданской области выпал первый снег
Снег выпал в континентальных районах Магаданской области, пользователи социальных сетей делятся фотографиями. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T07:45
2023-09-02T07:45
магаданская область
гидрометцентр
магадан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755398498_0:124:3151:1896_1920x0_80_0_0_5266d383b7b70a54dd81c3e4aa842161.jpg
МАГАДАН, 2 сен – РИА Новости. Снег выпал в континентальных районах Магаданской области, пользователи социальных сетей делятся фотографиями. Снег в континентальных районах Магаданской области в этом году шел и летом. Последние снегопады зарегистрированы в августе. "Температура воздуха в центральных районах Магаданской области опустилась местами до минус пяти градусов. В Магадане стоят положительные температуры. Соответственно, в городе дождь, а в континентальных районах - снег. Снег в первых числах сентября для региона не редкость", - рассказал РИА Новости представитель Гидрометцентра России по Магаданской области. Он добавил, что в ближайшие дни в центральных районах Магаданской области потеплеет, и снег растает.
https://ria.ru/20230902/pogoda-1893791239.html
магаданская область
магадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755398498_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_91050f4e24baafa17aee68f35596c71d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магаданская область, гидрометцентр, магадан, россия
Магаданская область, Гидрометцентр, Магадан, Россия
В центральных районах Магаданской области выпал первый снег

В континентальных районах Магаданской области выпал первый осенний снег

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Снег на траве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 2 сен – РИА Новости. Снег выпал в континентальных районах Магаданской области, пользователи социальных сетей делятся фотографиями.
Снег в континентальных районах Магаданской области в этом году шел и летом. Последние снегопады зарегистрированы в августе.
"Температура воздуха в центральных районах Магаданской области опустилась местами до минус пяти градусов. В Магадане стоят положительные температуры. Соответственно, в городе дождь, а в континентальных районах - снег. Снег в первых числах сентября для региона не редкость", - рассказал РИА Новости представитель Гидрометцентра России по Магаданской области.
Он добавил, что в ближайшие дни в центральных районах Магаданской области потеплеет, и снег растает.
Люди на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
03:01
 
Магаданская областьГидрометцентрМагаданРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала