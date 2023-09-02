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В Совфеде рассказали о судьбе снарядов с ураном в случае их поставки Киеву - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 02.09.2023 (обновлено: 13:21 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/snaryady-1893823362.html
В Совфеде рассказали о судьбе снарядов с ураном в случае их поставки Киеву
В Совфеде рассказали о судьбе снарядов с ураном в случае их поставки Киеву - РИА Новости, 02.09.2023
В Совфеде рассказали о судьбе снарядов с ураном в случае их поставки Киеву
Американские снаряды с обедненным ураном при их передаче Украине, вероятнее всего, будут уничтожены, считает член комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:44
2023-09-02T13:21
специальная военная операция на украине
украина
александр башкин
сша
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Американские снаряды с обедненным ураном при их передаче Украине, вероятнее всего, будут уничтожены, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщило накануне агентство Рейтер со ссылкой на документ и источники. "Из открытых источников известно, что британский запас снарядов с обедненным ураном был уже уничтожен в глубоком тылу Украины. Конечно, вызывает сожаление, что он вызвал заражение окружающей среды, но целиком и полностью вина лежит на британцах. Я думаю, что такая же судьба ждёт и американский боезапас. Высока вероятность того, что эти боезапасы будут уничтожены в местах складирования - если снаряды действительно будут переданы", - сказал Башкин РИА Новости. Он отметил, что США в очередной раз покажут "кровожадное лицо" в случае принятия этого решения. "Это доказывает не только прошлый послужной список, начиная с атомной бомбардировки Хиросимы, с варварского выжигания живых людей напалмом во Вьетнаме ­- это станет продолжением. И передача Украине кассетных снарядов, а теперь уже и снарядов с урановым сердечником - это дополнительный иллюстрат того, о чём я сказал. Весь мир видит, все этому, на самом деле, дают соответствующую оценку: кто стремится к миру, а кто стремится к разжиганию войны - причём самыми безобразными способами", - объяснил Башкин. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".
https://ria.ru/20230613/uran-1877882145.html
https://ria.ru/20230519/oblako-1872908252.html
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украина, александр башкин, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Башкин, США, В мире
В Совфеде рассказали о судьбе снарядов с ураном в случае их поставки Киеву

Сенатор Башкин: снаряды с ураном будут уничтожены в случае их передачи Украине

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Американские снаряды с обедненным ураном при их передаче Украине, вероятнее всего, будут уничтожены, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщило накануне агентство Рейтер со ссылкой на документ и источники.
«
"Из открытых источников известно, что британский запас снарядов с обедненным ураном был уже уничтожен в глубоком тылу Украины. Конечно, вызывает сожаление, что он вызвал заражение окружающей среды, но целиком и полностью вина лежит на британцах. Я думаю, что такая же судьба ждёт и американский боезапас. Высока вероятность того, что эти боезапасы будут уничтожены в местах складирования - если снаряды действительно будут переданы", - сказал Башкин РИА Новости.
Он отметил, что США в очередной раз покажут "кровожадное лицо" в случае принятия этого решения.
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«
"Это доказывает не только прошлый послужной список, начиная с атомной бомбардировки Хиросимы, с варварского выжигания живых людей напалмом во Вьетнаме ­- это станет продолжением. И передача Украине кассетных снарядов, а теперь уже и снарядов с урановым сердечником - это дополнительный иллюстрат того, о чём я сказал. Весь мир видит, все этому, на самом деле, дают соответствующую оценку: кто стремится к миру, а кто стремится к разжиганию войны - причём самыми безобразными способами", - объяснил Башкин.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце августа заявила, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, "радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр БашкинСШАВ мире
 
 
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