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Часть кассетного снаряда влетела в квартиру жилого дома в Донецке

Часть кассетного снаряда влетела в квартиру жилого дома в Донецке - РИА Новости, 02.09.2023

Часть кассетного снаряда влетела в квартиру жилого дома в Донецке

Корпус кассетного снаряда пробил стену и влетел в квартиру жилого дома в Петровском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T20:30

2023-09-02T20:30

2023-09-02T22:15

специальная военная операция на украине

донецк

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сцкк

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Корпус кассетного снаряда пробил стену и влетел в квартиру жилого дома в Петровском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Хозяйка квартиры в этот момент находилась дома. Кассетными суббоеприпасами ранило несколько человек, которые гуляли во дворе.Ранее в субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило о пяти пострадавших при обстреле Петровского района Донецка. Позднее ведомство заявило, что с 19:00 по 19:30 украинские войска выпустили по городу 18 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных.Как уточнил мэр Алексей Кулемзин, при атаке пострадала мирная жительница 1981 года рождения.Украинские военные регулярно открывают огонь по городам республики. Накануне после удара ВСУ по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Армия противника выпустила по ТЦ 15 ракет из РСЗО. В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

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сша

донецкая народная республика

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Последствия попадания кассетного снаряда в жилой дом в Донецке В жилом доме в Петровском районе Донецка, во дворе которого при обстреле пострадали пять человек, корпус украинского кассетного снаряда пробил стену и влетел в квартиру, передаёт корреспондент РИА Новости. Хозяйка квартиры находилась в ней во время инцидента. Кассетными суббоеприпасами ранило людей, которые в этот момент гуляли во дворе. 2023-09-02T20:30 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, украина, сша, вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика, петровский район, безопасность