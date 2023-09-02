Часть кассетного снаряда влетела в квартиру жилого дома в Донецке
Корпус кассетного снаряда пробил стену и влетел в квартиру жилого дома в Донецке
ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Корпус кассетного снаряда пробил стену и влетел в квартиру жилого дома в Петровском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Хозяйка квартиры в этот момент находилась дома.
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
1 из 3
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
2 из 3
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
3 из 3
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
1 из 3
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
2 из 3
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
3 из 3
Кассетными суббоеприпасами ранило несколько человек, которые гуляли во дворе.
Ранее в субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило о пяти пострадавших при обстреле Петровского района Донецка. Позднее ведомство заявило, что с 19:00 по 19:30 украинские войска выпустили по городу 18 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных.
Как уточнил мэр Алексей Кулемзин, при атаке пострадала мирная жительница 1981 года рождения.
Украинские военные регулярно открывают огонь по городам республики. Накануне после удара ВСУ по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Армия противника выпустила по ТЦ 15 ракет из РСЗО.
В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.