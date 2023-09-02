https://ria.ru/20230902/sholts-1893878093.html

Шольц ударился лицом, занимаясь спортом

Шольц ударился лицом, занимаясь спортом - РИА Новости, 02.09.2023

Шольц ударился лицом, занимаясь спортом

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время занятий спортом, пишет издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на главу комитета бундестага по внешней... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T21:40

2023-09-02T21:40

2023-09-02T22:48

в мире

гессен

олаф шольц

михаэль рот

германия

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БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время занятий спортом, пишет издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на главу комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота."В субботу с федеральным канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия пришлось отменить", — сообщил он.По словам депутата, Шольц должен был посетить город Херинген в земле Гессен и пообщаться там с местными жителями.Представитель немецкого кабмина рассказал журналу Spiegel, что канцлер ударился лицом во время пробежки, но уже с понедельника намерен придерживаться своего графика.

https://ria.ru/20230815/germaniya-1890068726.html

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в мире, гессен, олаф шольц, михаэль рот, германия