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Шольц ударился лицом, занимаясь спортом - РИА Новости, 02.09.2023
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21:40 02.09.2023 (обновлено: 22:48 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/sholts-1893878093.html
Шольц ударился лицом, занимаясь спортом
Шольц ударился лицом, занимаясь спортом - РИА Новости, 02.09.2023
Шольц ударился лицом, занимаясь спортом
Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время занятий спортом, пишет издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на главу комитета бундестага по внешней... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:40
2023-09-02T22:48
в мире
гессен
олаф шольц
михаэль рот
германия
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БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время занятий спортом, пишет издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на главу комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота."В субботу с федеральным канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия пришлось отменить", — сообщил он.По словам депутата, Шольц должен был посетить город Херинген в земле Гессен и пообщаться там с местными жителями.Представитель немецкого кабмина рассказал журналу Spiegel, что канцлер ударился лицом во время пробежки, но уже с понедельника намерен придерживаться своего графика.
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в мире, гессен, олаф шольц, михаэль рот, германия
В мире, Гессен, Олаф Шольц, Михаэль Рот, Германия
Шольц ударился лицом, занимаясь спортом

Канцлер ФРГ Шольц получил травму лица во время занятий спортом

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время занятий спортом, пишет издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на главу комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота.
"В субботу с федеральным канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия пришлось отменить", — сообщил он.
По словам депутата, Шольц должен был посетить город Херинген в земле Гессен и пообщаться там с местными жителями.
Представитель немецкого кабмина рассказал журналу Spiegel, что канцлер ударился лицом во время пробежки, но уже с понедельника намерен придерживаться своего графика.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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В миреГессенОлаф ШольцМихаэль РотГермания
 
 
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