https://ria.ru/20230902/servis-1893862887.html

В московских СИЗО хотят запустить "онлайн-аптеку"

В московских СИЗО хотят запустить "онлайн-аптеку" - РИА Новости, 02.09.2023

В московских СИЗО хотят запустить "онлайн-аптеку"

Сервис по продаже лекарств онлайн хотят запустить во всех следственных изоляторах Москвы, рассказал РИА Новости председатель ОНК столицы Георгий Волков. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T18:42

2023-09-02T18:42

2023-09-02T18:43

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сервис по продаже лекарств онлайн хотят запустить во всех следственных изоляторах Москвы, рассказал РИА Новости председатель ОНК столицы Георгий Волков. По его словам, сейчас пилотный проект интернет-магазина лекарственных препаратов, так называемая "онлайн-аптека", реализован в женском СИЗО. "Однако уже сейчас по нему есть положительные отзывы. Запуск работы онлайн-аптеки значительно упростит жизнь содержащимся в изоляторах людям и их родственникам. Поэтому мы надеемся, что интернет-магазин с лекарствами появится во всех следственных изоляторах столицы", - сказал Волков.

https://ria.ru/20230624/fsin-1880182442.html

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