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В московских СИЗО хотят запустить "онлайн-аптеку" - РИА Новости, 02.09.2023
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18:42 02.09.2023 (обновлено: 18:43 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/servis-1893862887.html
В московских СИЗО хотят запустить "онлайн-аптеку"
В московских СИЗО хотят запустить "онлайн-аптеку" - РИА Новости, 02.09.2023
В московских СИЗО хотят запустить "онлайн-аптеку"
Сервис по продаже лекарств онлайн хотят запустить во всех следственных изоляторах Москвы, рассказал РИА Новости председатель ОНК столицы Георгий Волков. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T18:42
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сервис по продаже лекарств онлайн хотят запустить во всех следственных изоляторах Москвы, рассказал РИА Новости председатель ОНК столицы Георгий Волков. По его словам, сейчас пилотный проект интернет-магазина лекарственных препаратов, так называемая "онлайн-аптека", реализован в женском СИЗО. "Однако уже сейчас по нему есть положительные отзывы. Запуск работы онлайн-аптеки значительно упростит жизнь содержащимся в изоляторах людям и их родственникам. Поэтому мы надеемся, что интернет-магазин с лекарствами появится во всех следственных изоляторах столицы", - сказал Волков.
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общество, москва, онк
Общество, Москва, ОНК
В московских СИЗО хотят запустить "онлайн-аптеку"

Председатель ОНК Волков: в московских СИЗО могут запустить "онлайн-аптеки"

© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовКамера столичного СИЗО
Камера столичного СИЗО - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Камера столичного СИЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сервис по продаже лекарств онлайн хотят запустить во всех следственных изоляторах Москвы, рассказал РИА Новости председатель ОНК столицы Георгий Волков.
По его словам, сейчас пилотный проект интернет-магазина лекарственных препаратов, так называемая "онлайн-аптека", реализован в женском СИЗО.
"Однако уже сейчас по нему есть положительные отзывы. Запуск работы онлайн-аптеки значительно упростит жизнь содержащимся в изоляторах людям и их родственникам. Поэтому мы надеемся, что интернет-магазин с лекарствами появится во всех следственных изоляторах столицы", - сказал Волков.
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