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СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 02.09.2023
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14:56 02.09.2023 (обновлено: 16:27 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/sdelka-1893837310.html
СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке
СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке
Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке предполагает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку российских активов, передает агентство... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:56
2023-09-02T16:27
оон
зерновая сделка
россельхозбанк
swift
россия
турция
сергей лавров
хакан фидан
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АНКАРА, 2 сен — РИА Новости. Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке предполагает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку российских активов, передает агентство Anadolu. "На пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве министр иностранных дел Хакан Фидан (глава МИД Турции. — Прим. ред.) заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с учетом вклада Турции и что, по мнению Анкары, он станет подходящей основой для возрождения инициативы &lt;...&gt; Важнейшими составляющими этого пакета предложений являются переподключение Россельхозбанка в систему SWIFT и размораживание активов российских компаний в Европе, производящих удобрение", — говорится в материале.Как ранее подчеркнул Лавров, Россия вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума Россия — ООН будут выполнены. По его словам, в новых предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого.Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, поскольку условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Первая предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры.Владимир Путин заявил о готовности вернуться к инициативе в случае реального выполнения обязательств перед Москвой.
https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html
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оон, зерновая сделка, россельхозбанк, swift, россия, турция, сергей лавров, хакан фидан, владимир путин, в мире
ООН, Зерновая сделка, Россельхозбанк, SWIFT, Россия, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Владимир Путин, В мире
СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке

Новые предложения ООН по зерновой сделке предполагают подключение РСХБ к SWIFT

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкЗерно на элеваторе
Зерно на элеваторе - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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АНКАРА, 2 сен — РИА Новости. Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке предполагает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку российских активов, передает агентство Anadolu.
"На пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве министр иностранных дел Хакан Фидан (глава МИД Турции. — Прим. ред.) заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с учетом вклада Турции и что, по мнению Анкары, он станет подходящей основой для возрождения инициативы <...> Важнейшими составляющими этого пакета предложений являются переподключение Россельхозбанка в систему SWIFT и размораживание активов российских компаний в Европе, производящих удобрение", — говорится в материале.

В четверг генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с конкретными решениями по экспорту продовольствия и удобрений на мировой рынок. По его словам, они позволят создать условия для возобновления черноморской инициативы и учитывают требования российской стороны.

Как ранее подчеркнул Лавров, Россия вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума Россия — ООН будут выполнены. По его словам, в новых предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого.
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Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, поскольку условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Первая предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры.
Владимир Путин заявил о готовности вернуться к инициативе в случае реального выполнения обязательств перед Москвой.
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ООНЗерновая сделкаРоссельхозбанкSWIFTРоссияТурцияСергей ЛавровХакан ФиданВладимир ПутинВ мире
 
 
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