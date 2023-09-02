https://ria.ru/20230902/sdelka-1893837310.html

СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке

СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 02.09.2023

СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке

Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке предполагает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку российских активов, передает агентство... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:56

2023-09-02T14:56

2023-09-02T16:27

оон

зерновая сделка

россельхозбанк

swift

россия

турция

сергей лавров

хакан фидан

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АНКАРА, 2 сен — РИА Новости. Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке предполагает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку российских активов, передает агентство Anadolu. "На пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве министр иностранных дел Хакан Фидан (глава МИД Турции. — Прим. ред.) заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с учетом вклада Турции и что, по мнению Анкары, он станет подходящей основой для возрождения инициативы <...> Важнейшими составляющими этого пакета предложений являются переподключение Россельхозбанка в систему SWIFT и размораживание активов российских компаний в Европе, производящих удобрение", — говорится в материале.Как ранее подчеркнул Лавров, Россия вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума Россия — ООН будут выполнены. По его словам, в новых предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого.Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, поскольку условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Первая предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры.Владимир Путин заявил о готовности вернуться к инициативе в случае реального выполнения обязательств перед Москвой.

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оон, зерновая сделка, россельхозбанк, swift, россия, турция, сергей лавров, хакан фидан, владимир путин, в мире