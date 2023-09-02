СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке
Новые предложения ООН по зерновой сделке предполагают подключение РСХБ к SWIFT
Зерно на элеваторе. Архивное фото
АНКАРА, 2 сен — РИА Новости. Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке предполагает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку российских активов, передает агентство Anadolu.
"На пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве министр иностранных дел Хакан Фидан (глава МИД Турции. — Прим. ред.) заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с учетом вклада Турции и что, по мнению Анкары, он станет подходящей основой для возрождения инициативы <...> Важнейшими составляющими этого пакета предложений являются переподключение Россельхозбанка в систему SWIFT и размораживание активов российских компаний в Европе, производящих удобрение", — говорится в материале.
В четверг генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с конкретными решениями по экспорту продовольствия и удобрений на мировой рынок. По его словам, они позволят создать условия для возобновления черноморской инициативы и учитывают требования российской стороны.
Как ранее подчеркнул Лавров, Россия вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума Россия — ООН будут выполнены. По его словам, в новых предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого.
Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, поскольку условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Первая предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры.
Владимир Путин заявил о готовности вернуться к инициативе в случае реального выполнения обязательств перед Москвой.