https://ria.ru/20230902/sanatorii-1893805230.html

ЛДПР предложила ввести бесплатное лечение в санаториях для пенсионеров

ЛДПР предложила ввести бесплатное лечение в санаториях для пенсионеров - РИА Новости, 02.09.2023

ЛДПР предложила ввести бесплатное лечение в санаториях для пенсионеров

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале заявил, что партия разработала законопроект, которым предлагается предоставить пенсионерам бесплатное... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T11:00

2023-09-02T11:00

2023-09-02T11:00

туризм

леонид слуцкий (политик)

лдпр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786935049_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_e5c55c5ba6d5b8b297983c84e3648c0a.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале заявил, что партия разработала законопроект, которым предлагается предоставить пенсионерам бесплатное санаторно-курортное лечение с проездом. "ЛДПР подготовила инициативу, которая обеспечит людям серебряного возраста возможность бесплатного санаторно-курортного лечения с оплатой проезда", - написал Слуцкий. Он уточнил, что пенсионеры очень много сделали для страны и заслуживают поддержки от государства. Парламентарий отметил, что предложенная инициатива поможет пожилым больше общаться, находить друзей. "Часто люди в возрасте остаются в одиночестве. Возможность посетить российские санатории сделает их жизнь насыщенной", - пояснил он. Слуцкий заключил, что инициатива подтолкнёт развитие туризма в регионах, а российские санатории могут стать на порядок лучше.

https://ria.ru/20230830/rst-1893200149.html

https://ria.ru/20230902/puteshestviya-1893697319.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

леонид слуцкий (политик), лдпр, россия