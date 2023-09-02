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ЛДПР предложила ввести бесплатное лечение в санаториях для пенсионеров - РИА Новости, 02.09.2023
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Туризм
 
11:00 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/sanatorii-1893805230.html
ЛДПР предложила ввести бесплатное лечение в санаториях для пенсионеров
ЛДПР предложила ввести бесплатное лечение в санаториях для пенсионеров - РИА Новости, 02.09.2023
ЛДПР предложила ввести бесплатное лечение в санаториях для пенсионеров
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале заявил, что партия разработала законопроект, которым предлагается предоставить пенсионерам бесплатное... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:00
2023-09-02T11:00
туризм
леонид слуцкий (политик)
лдпр
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале заявил, что партия разработала законопроект, которым предлагается предоставить пенсионерам бесплатное санаторно-курортное лечение с проездом. "ЛДПР подготовила инициативу, которая обеспечит людям серебряного возраста возможность бесплатного санаторно-курортного лечения с оплатой проезда", - написал Слуцкий. Он уточнил, что пенсионеры очень много сделали для страны и заслуживают поддержки от государства. Парламентарий отметил, что предложенная инициатива поможет пожилым больше общаться, находить друзей. "Часто люди в возрасте остаются в одиночестве. Возможность посетить российские санатории сделает их жизнь насыщенной", - пояснил он. Слуцкий заключил, что инициатива подтолкнёт развитие туризма в регионах, а российские санатории могут стать на порядок лучше.
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леонид слуцкий (политик), лдпр, россия
Туризм, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Россия
ЛДПР предложила ввести бесплатное лечение в санаториях для пенсионеров

Слуцкий: ЛДПР подготовила инициативу о бесплатных санаториях для пенсионеров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПожилая женщина отдыхает на берегу пруда в Симферополе
Пожилая женщина отдыхает на берегу пруда в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожилая женщина отдыхает на берегу пруда в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале заявил, что партия разработала законопроект, которым предлагается предоставить пенсионерам бесплатное санаторно-курортное лечение с проездом.
«
"ЛДПР подготовила инициативу, которая обеспечит людям серебряного возраста возможность бесплатного санаторно-курортного лечения с оплатой проезда", - написал Слуцкий.
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Он уточнил, что пенсионеры очень много сделали для страны и заслуживают поддержки от государства.
Парламентарий отметил, что предложенная инициатива поможет пожилым больше общаться, находить друзей.
«
"Часто люди в возрасте остаются в одиночестве. Возможность посетить российские санатории сделает их жизнь насыщенной", - пояснил он.
Слуцкий заключил, что инициатива подтолкнёт развитие туризма в регионах, а российские санатории могут стать на порядок лучше.
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