https://ria.ru/20230902/rossiya-1893800058.html

Россия впервые вошла в пятерку поставщиков зерна в Бразилию

Россия впервые вошла в пятерку поставщиков зерна в Бразилию - РИА Новости, 02.09.2023

Россия впервые вошла в пятерку поставщиков зерна в Бразилию

Бразилия в январе-июле купила российского зерна на 108,5 миллионов долларов, в результате чего Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков, следует из РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T08:19

2023-09-02T08:19

2023-09-02T08:19

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аргентина

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бразилия в январе-июле купила российского зерна на 108,5 миллионов долларов, в результате чего Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков, следует из расчетов РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы. Бразилия за первые семь месяцев текущего года импортировала из России 380 тысяч тонн пшеницы и меслина на 108,5 миллионов долларов, при этом в аналогичный период прошлого года закупки не осуществлялись. Согласно данным Бразилии, Россия в 2023 году поставляла ей только пшеницу и меслин. При этом в анализе также учитывались данные по другим видам зерна, которые Бразилия закупает у остальных государств. В итоге Россия по итогам января-июля впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров зерна в Бразилию, заняв четвертое место. До этого Россия продавала зерно в эту страну в указанный период в 2010, 2013, 2014 и 2019 годах, а крупные поставки были зафиксированы только в 2010 году - на 5,6 миллиона долларов. Традиционным лидером по поставкам зерна в Бразилию была Аргентина, продавшая "соседке" за семь месяцев текущего года почти 2 миллиона тонн зерна на 736,3 миллиона долларов. На втором месте расположился Парагвай, из которого Бразилия импортировала 886 тысяч тонн зерна на 290 миллионов долларов. При этом поставки из этих стран в абсолютном выражении упали год к году в 2 и 1,5 раза соответственно. Третьим по поставкам зерна в Бразилию стал Уругвай, который, наоборот, резко нарастил их, экспортировав 544 тысяч тонн на 211 миллионов долларов против 290 тысяч тонн на 100 миллионов долларов годом ранее. В пятерку также входят США, нарастившие поставки в абсолютном выражении в 1,7 раза - до 80 тысяч тонн, а в денежном - в 1,4 раза, до 20,85 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230804/sdelka-1888103569.html

https://ria.ru/20230830/zerno-1893192346.html

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россия, бразилия, экономика, в мире, аргентина