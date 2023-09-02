"Росатом" ведет переговоры с Белоруссией об исследовательском реакторе
"Росатом" продолжает переговоры с Минском о проекте исследовательского реактора
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. "Росатом" продолжает переговоры с белорусской стороной о соглашении по проекту исследовательского ядерного реактора, заявил в субботу директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий.
"В отношении исследовательского реактора идет проработка межправсоглашения. Вопрос сложный, вопрос комплексный. Чтобы проект был реализован, в его основе должно лежать чёткое технико-экономическое обоснование. Я знаю, что в ближайшее время у нас будет проведено несколько раундов переговоров, контактов с Национальной академией наук (Белоруссии - ред.), с привлечением других республиканских органов для выработки более-менее окончательной конфигурации реактора, в каком виде мы его будем реализовывать", - сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске.
В апреле представители Росатома заявляли, что надеются на подписание белорусско-российского межправительственного соглашения об исследовательском атомном реакторе в Белоруссии до конца 2023 года. Национальная академия наук Белоруссии и российская корпорация Росатом обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований в Соснах.