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"Росатом" ведет переговоры с Белоруссией об исследовательском реакторе - РИА Новости, 02.09.2023
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13:15 02.09.2023 (обновлено: 15:02 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/rosatom-1893826096.html
"Росатом" ведет переговоры с Белоруссией об исследовательском реакторе
"Росатом" ведет переговоры с Белоруссией об исследовательском реакторе - РИА Новости, 02.09.2023
"Росатом" ведет переговоры с Белоруссией об исследовательском реакторе
"Росатом" продолжает переговоры с белорусской стороной о соглашении по проекту исследовательского ядерного реактора, заявил в субботу директор странового офиса... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T13:15
2023-09-02T15:02
минск
белоруссия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. "Росатом" продолжает переговоры с белорусской стороной о соглашении по проекту исследовательского ядерного реактора, заявил в субботу директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий. "В отношении исследовательского реактора идет проработка межправсоглашения. Вопрос сложный, вопрос комплексный. Чтобы проект был реализован, в его основе должно лежать чёткое технико-экономическое обоснование. Я знаю, что в ближайшее время у нас будет проведено несколько раундов переговоров, контактов с Национальной академией наук (Белоруссии - ред.), с привлечением других республиканских органов для выработки более-менее окончательной конфигурации реактора, в каком виде мы его будем реализовывать", - сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске. В апреле представители Росатома заявляли, что надеются на подписание белорусско-российского межправительственного соглашения об исследовательском атомном реакторе в Белоруссии до конца 2023 года. Национальная академия наук Белоруссии и российская корпорация Росатом обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований в Соснах.
https://ria.ru/20230830/rosatom-1893165051.html
минск
белоруссия
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минск, белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Минск, Белоруссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" ведет переговоры с Белоруссией об исследовательском реакторе

"Росатом" продолжает переговоры с Минском о проекте исследовательского реактора

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. "Росатом" продолжает переговоры с белорусской стороной о соглашении по проекту исследовательского ядерного реактора, заявил в субботу директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий.
"В отношении исследовательского реактора идет проработка межправсоглашения. Вопрос сложный, вопрос комплексный. Чтобы проект был реализован, в его основе должно лежать чёткое технико-экономическое обоснование. Я знаю, что в ближайшее время у нас будет проведено несколько раундов переговоров, контактов с Национальной академией наук (Белоруссии - ред.), с привлечением других республиканских органов для выработки более-менее окончательной конфигурации реактора, в каком виде мы его будем реализовывать", - сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске.
В апреле представители Росатома заявляли, что надеются на подписание белорусско-российского межправительственного соглашения об исследовательском атомном реакторе в Белоруссии до конца 2023 года. Национальная академия наук Белоруссии и российская корпорация Росатом обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований в Соснах.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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МинскБелоруссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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