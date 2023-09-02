https://ria.ru/20230902/rosatom-1893826096.html

"Росатом" ведет переговоры с Белоруссией об исследовательском реакторе

"Росатом" ведет переговоры с Белоруссией об исследовательском реакторе - РИА Новости, 02.09.2023

"Росатом" ведет переговоры с Белоруссией об исследовательском реакторе

"Росатом" продолжает переговоры с белорусской стороной о соглашении по проекту исследовательского ядерного реактора, заявил в субботу директор странового офиса... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T13:15

2023-09-02T13:15

2023-09-02T15:02

минск

белоруссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МИНСК, 2 сен – РИА Новости. "Росатом" продолжает переговоры с белорусской стороной о соглашении по проекту исследовательского ядерного реактора, заявил в субботу директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий. "В отношении исследовательского реактора идет проработка межправсоглашения. Вопрос сложный, вопрос комплексный. Чтобы проект был реализован, в его основе должно лежать чёткое технико-экономическое обоснование. Я знаю, что в ближайшее время у нас будет проведено несколько раундов переговоров, контактов с Национальной академией наук (Белоруссии - ред.), с привлечением других республиканских органов для выработки более-менее окончательной конфигурации реактора, в каком виде мы его будем реализовывать", - сказал Левицкий журналистам на открытии фестиваля науки в Минске. В апреле представители Росатома заявляли, что надеются на подписание белорусско-российского межправительственного соглашения об исследовательском атомном реакторе в Белоруссии до конца 2023 года. Национальная академия наук Белоруссии и российская корпорация Росатом обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований в Соснах.

https://ria.ru/20230830/rosatom-1893165051.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

минск, белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"