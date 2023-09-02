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Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон - РИА Новости, 02.09.2023
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
Бывший американский политик и дипломат Билл Ричардсон, который занимался контактами с Россией по проблеме заключенных, умер в возрасте 75 лет, сообщил созданный РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T20:08
2023-09-02T20:08
2023-09-02T20:25
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Бывший американский политик и дипломат Билл Ричардсон, который занимался контактами с Россией по проблеме заключенных, умер в возрасте 75 лет, сообщил созданный им фонд.Ричардсон был в прошлом постоянным представителем США при ООН, министром энергетики в администрации Билла Клинтона и губернатором штата Нью-Мексико."Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон скончался во сне минувшей ночью в своем летнем доме в Чатэме, Массачусетс. Губернатору Ричардсону было 75 лет", - сказано в релизе.В прошлом году он, по данным СМИ, посещал Москву для серии "серьезных переговоров" по вопросу освобождения граждан США, находящихся в российских тюрьмах. Одним из его успехов на этом поприще считается возвращение на родину американца Тэйлора Дадли, который был арестован в РФ после незаконного перехода границы с Польшей.В августе несколько сенаторов-демократов выступили с инициативой его выдвижения на Нобелевскую премию мира."Он посвятил всю свою жизнь служению другим – как во времена работы в правительстве, так и в своей последующей карьере, когда помогал освобождать людей, которые были заложниками или противоправно удерживались за рубежом", - сказал вице-президент Центра Ричардсона Мики Бергман.
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в мире, сша, россия, нью-мексико, билл клинтон, оон
В мире, США, Россия, Нью-Мексико, Билл Клинтон, ООН
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
Бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон умер в 75 лет