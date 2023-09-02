Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 02.09.2023 (обновлено: 20:25 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/richardson-1893870223.html
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон - РИА Новости, 02.09.2023
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
Бывший американский политик и дипломат Билл Ричардсон, который занимался контактами с Россией по проблеме заключенных, умер в возрасте 75 лет, сообщил созданный РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T20:08
2023-09-02T20:25
в мире
сша
россия
нью-мексико
билл клинтон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893870031_0:212:2789:1781_1920x0_80_0_0_c120efe87f8064affefffeca7aa558f6.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Бывший американский политик и дипломат Билл Ричардсон, который занимался контактами с Россией по проблеме заключенных, умер в возрасте 75 лет, сообщил созданный им фонд.Ричардсон был в прошлом постоянным представителем США при ООН, министром энергетики в администрации Билла Клинтона и губернатором штата Нью-Мексико."Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон скончался во сне минувшей ночью в своем летнем доме в Чатэме, Массачусетс. Губернатору Ричардсону было 75 лет", - сказано в релизе.В прошлом году он, по данным СМИ, посещал Москву для серии "серьезных переговоров" по вопросу освобождения граждан США, находящихся в российских тюрьмах. Одним из его успехов на этом поприще считается возвращение на родину американца Тэйлора Дадли, который был арестован в РФ после незаконного перехода границы с Польшей.В августе несколько сенаторов-демократов выступили с инициативой его выдвижения на Нобелевскую премию мира."Он посвятил всю свою жизнь служению другим – как во времена работы в правительстве, так и в своей последующей карьере, когда помогал освобождать людей, которые были заложниками или противоправно удерживались за рубежом", - сказал вице-президент Центра Ричардсона Мики Бергман.
сша
россия
нью-мексико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893870031_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_497c357f6a75c612eb5a244a86d5dcf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, нью-мексико, билл клинтон, оон
В мире, США, Россия, Нью-Мексико, Билл Клинтон, ООН
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон

Бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон умер в 75 лет

© AFP 2023 / GOH CHAI HINАмериканский политик Билл Ричардсон
Американский политик Билл Ричардсон - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / GOH CHAI HIN
Американский политик Билл Ричардсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Бывший американский политик и дипломат Билл Ричардсон, который занимался контактами с Россией по проблеме заключенных, умер в возрасте 75 лет, сообщил созданный им фонд.
Ричардсон был в прошлом постоянным представителем США при ООН, министром энергетики в администрации Билла Клинтона и губернатором штата Нью-Мексико.
"Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон скончался во сне минувшей ночью в своем летнем доме в Чатэме, Массачусетс. Губернатору Ричардсону было 75 лет", - сказано в релизе.
В прошлом году он, по данным СМИ, посещал Москву для серии "серьезных переговоров" по вопросу освобождения граждан США, находящихся в российских тюрьмах. Одним из его успехов на этом поприще считается возвращение на родину американца Тэйлора Дадли, который был арестован в РФ после незаконного перехода границы с Польшей.
В августе несколько сенаторов-демократов выступили с инициативой его выдвижения на Нобелевскую премию мира.
"Он посвятил всю свою жизнь служению другим – как во времена работы в правительстве, так и в своей последующей карьере, когда помогал освобождать людей, которые были заложниками или противоправно удерживались за рубежом", - сказал вице-президент Центра Ричардсона Мики Бергман.
 
В миреСШАРоссияНью-МексикоБилл КлинтонООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала