https://ria.ru/20230902/rektor-1893835044.html

Ажгиревича назначили ректором МАДИ

Ажгиревича назначили ректором МАДИ - РИА Новости, 02.09.2023

Ажгиревича назначили ректором МАДИ

Ректором Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета назначен Артем Ажгиревич, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:43

2023-09-02T14:43

2023-09-02T14:47

общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

московская академия экономики и права

российская академия государственной службы

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ректором Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета назначен Артем Ажгиревич, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России. "Ректором Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) назначен Ажгиревич Артем Иванович", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что Ажгиревич награжден медалями, в том числе Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой Минобороны России, благодарностью Минпромторга России, удостоен звания "Почетный машиностроитель". Добавляется, что в 2000 году Артем Ажгиревич окончил Московскую академию экономики и права, в 2009 - Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации, в 2015 прошел профессиональную переподготовку в Высшей школе экономики, ему присвоена ученая степень кандидата технических наук, также является автором более 150 научно-методических работ, имеет 42 патента на изобретения. "В трудовой деятельности Артем Ажгиревич уделял внимание научным, общественным и политическим направлениям. 12 лет посвятил работе в Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России", возглавлял ассоциацию "Содействие производителям высокотехнологичной продукции", занимал должность заместителя председателя правительства Тверской области, преподавал в РАГС при президенте РФ, Ижевском государственном техническом университете и других вузах", - заключили в Минобрнауки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), московская академия экономики и права, российская академия государственной службы