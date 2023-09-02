https://ria.ru/20230902/putin-1893833312.html

"Может уничтожить Техас". Ход Путина против НАТО вызвал панику в США

"Может уничтожить Техас". Ход Путина против НАТО вызвал панику в США - РИА Новости, 02.09.2023

"Может уничтожить Техас". Ход Путина против НАТО вызвал панику в США

Российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" в теории может уничтожить территорию больше Техаса, пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:31

2023-09-02T14:31

2023-09-02T16:55

владимир путин

россия

юрий борисов (роскосмос)

нато

ракетные войска стратегического назначения

техас

франция

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" в теории может уничтожить территорию больше Техаса, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Потенциально один "Сармат" способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса", — говорится в материале.Автор статьи также отметил, что принятие на вооружение "Сармата" еще больше увеличило разрыв между Россией и США в потенциале их стратегических ракетных войск наземного базирования. Это связано с тем, что американский арсенал МБР остается самым старым и наименее совершенным в мире, пояснил он.На этом фоне в статье вспоминается заявление Путина, в котором он сказал, что новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Он подчеркивал, что аналогов "Сармату" в мире нет и еще долго не будет.Решение о задействовании "Сармата" произошло в связи с растущей угрозой открытого вмешательства стран НАТО в украинский конфликт, предполагает обозреватель. Западный альянс продолжает наращивать свое военное присутствие, развертывая боевые подразделения на фронтах и предоставляя доступ к своей обширной спутниковой сети, резюмирует он.Накануне генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. Ранее предполагалось, что это произойдет в конце 2022 года, о чем говорил Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных заведений. В феврале 2023-го глава государства объявил, что комплекс с новой тяжелой ракетой скоро будет готов к использованию."Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".

https://ria.ru/20230828/oruzhie-1892605954.html

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владимир путин, россия, юрий борисов (роскосмос), нато, ракетные войска стратегического назначения, техас, франция, роскосмос