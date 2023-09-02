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"Может уничтожить Техас". Ход Путина против НАТО вызвал панику в США - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 02.09.2023 (обновлено: 16:55 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/putin-1893833312.html
"Может уничтожить Техас". Ход Путина против НАТО вызвал панику в США
"Может уничтожить Техас". Ход Путина против НАТО вызвал панику в США - РИА Новости, 02.09.2023
"Может уничтожить Техас". Ход Путина против НАТО вызвал панику в США
Российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" в теории может уничтожить территорию больше Техаса, пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:31
2023-09-02T16:55
владимир путин
россия
юрий борисов (роскосмос)
нато
ракетные войска стратегического назначения
техас
франция
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" в теории может уничтожить территорию больше Техаса, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Потенциально один "Сармат" способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса", — говорится в материале.Автор статьи также отметил, что принятие на вооружение "Сармата" еще больше увеличило разрыв между Россией и США в потенциале их стратегических ракетных войск наземного базирования. Это связано с тем, что американский арсенал МБР остается самым старым и наименее совершенным в мире, пояснил он.На этом фоне в статье вспоминается заявление Путина, в котором он сказал, что новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Он подчеркивал, что аналогов "Сармату" в мире нет и еще долго не будет.Решение о задействовании "Сармата" произошло в связи с растущей угрозой открытого вмешательства стран НАТО в украинский конфликт, предполагает обозреватель. Западный альянс продолжает наращивать свое военное присутствие, развертывая боевые подразделения на фронтах и предоставляя доступ к своей обширной спутниковой сети, резюмирует он.Накануне генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. Ранее предполагалось, что это произойдет в конце 2022 года, о чем говорил Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных заведений. В феврале 2023-го глава государства объявил, что комплекс с новой тяжелой ракетой скоро будет готов к использованию."Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
https://ria.ru/20230828/oruzhie-1892605954.html
https://ria.ru/20230902/oruzhie-1893714643.html
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владимир путин, россия, юрий борисов (роскосмос), нато, ракетные войска стратегического назначения, техас, франция, роскосмос
Владимир Путин, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), НАТО, Ракетные войска стратегического назначения, Техас, Франция, Специальная военная операция на Украине, Роскосмос
"Может уничтожить Техас". Ход Путина против НАТО вызвал панику в США

MWM: комплекс "Сармат" может уничтожить Техас

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" в теории может уничтожить территорию больше Техаса, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
«
"Потенциально один "Сармат" способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса", — говорится в материале.
Автор статьи также отметил, что принятие на вооружение "Сармата" еще больше увеличило разрыв между Россией и США в потенциале их стратегических ракетных войск наземного базирования. Это связано с тем, что американский арсенал МБР остается самым старым и наименее совершенным в мире, пояснил он.
На этом фоне в статье вспоминается заявление Путина, в котором он сказал, что новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Он подчеркивал, что аналогов "Сармату" в мире нет и еще долго не будет.
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Решение о задействовании "Сармата" произошло в связи с растущей угрозой открытого вмешательства стран НАТО в украинский конфликт, предполагает обозреватель. Западный альянс продолжает наращивать свое военное присутствие, развертывая боевые подразделения на фронтах и предоставляя доступ к своей обширной спутниковой сети, резюмирует он.
Накануне генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. Ранее предполагалось, что это произойдет в конце 2022 года, о чем говорил Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных заведений. В феврале 2023-го глава государства объявил, что комплекс с новой тяжелой ракетой скоро будет готов к использованию.
"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)НАТОРакетные войска стратегического назначенияТехасФранцияРоскосмос
 
 
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