https://ria.ru/20230902/putin-1893827585.html

Путин посетил школу в селе Тургиново Тверской области

Путин посетил школу в селе Тургиново Тверской области - РИА Новости, 02.09.2023

Путин посетил школу в селе Тургиново Тверской области

Президент России Владимир Путин посетил культурно-досуговый центр и новую школу в селе Тургиново Тверской области и поблагодарил строителей и губернатора Игоря... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T13:30

2023-09-02T13:30

2023-09-02T14:49

россия

владимир путин

игорь руденя

дмитрий песков

тверская область

политика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил культурно-досуговый центр и новую школу в селе Тургиново Тверской области и поблагодарил строителей и губернатора Игоря Руденю за выполнение работ в сжатые сроки, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин по завершению программы в центре "Сенеж" в пятницу вечером после открытого урока "Разговор о важном" заехал в Калининский муниципальный округ Тверской области в село Тургиново, в поездке его сопровождал тверской губернатор Игорь Руденя. "Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки. Она рассчитана на 300 ученических мест. Глава государства пообщался с учителями, его ознакомили со всей школьной инфраструктурой, учебной и спортивной, зоной практикума и так далее", - рассказал Песков. По его словам, президент также осмотрел новый культурно-досуговый центр Тургиновский. "Путин высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили работы в сжатые сроки и успели все сдать к началу года. Перед отъездом президент пообщался с жителями села, которые вышли на улицу его поприветствовать", - сказал пресс-секретарь.

https://ria.ru/20230901/selo-1893778059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, игорь руденя, дмитрий песков, тверская область, политика