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Путин посетил школу в селе Тургиново Тверской области - РИА Новости, 02.09.2023
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13:30 02.09.2023 (обновлено: 14:49 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/putin-1893827585.html
Путин посетил школу в селе Тургиново Тверской области
Путин посетил школу в селе Тургиново Тверской области - РИА Новости, 02.09.2023
Путин посетил школу в селе Тургиново Тверской области
Президент России Владимир Путин посетил культурно-досуговый центр и новую школу в селе Тургиново Тверской области и поблагодарил строителей и губернатора Игоря... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T13:30
2023-09-02T14:49
россия
владимир путин
игорь руденя
дмитрий песков
тверская область
политика
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил культурно-досуговый центр и новую школу в селе Тургиново Тверской области и поблагодарил строителей и губернатора Игоря Руденю за выполнение работ в сжатые сроки, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин по завершению программы в центре "Сенеж" в пятницу вечером после открытого урока "Разговор о важном" заехал в Калининский муниципальный округ Тверской области в село Тургиново, в поездке его сопровождал тверской губернатор Игорь Руденя. "Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки. Она рассчитана на 300 ученических мест. Глава государства пообщался с учителями, его ознакомили со всей школьной инфраструктурой, учебной и спортивной, зоной практикума и так далее", - рассказал Песков. По его словам, президент также осмотрел новый культурно-досуговый центр Тургиновский. "Путин высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили работы в сжатые сроки и успели все сдать к началу года. Перед отъездом президент пообщался с жителями села, которые вышли на улицу его поприветствовать", - сказал пресс-секретарь.
https://ria.ru/20230901/selo-1893778059.html
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россия, владимир путин, игорь руденя, дмитрий песков, тверская область, политика
Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Дмитрий Песков, Тверская область, Политика
Путин посетил школу в селе Тургиново Тверской области

Песков: Путин посетил школу и досуговый центр в тверском селе Тургиново

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает новое здание средней общеобразовательной школы в селе Тургиново
Президент РФ Владимир Путин осматривает новое здание средней общеобразовательной школы в селе Тургиново - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил культурно-досуговый центр и новую школу в селе Тургиново Тверской области и поблагодарил строителей и губернатора Игоря Руденю за выполнение работ в сжатые сроки, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин по завершению программы в центре "Сенеж" в пятницу вечером после открытого урока "Разговор о важном" заехал в Калининский муниципальный округ Тверской области в село Тургиново, в поездке его сопровождал тверской губернатор Игорь Руденя.
"Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки. Она рассчитана на 300 ученических мест. Глава государства пообщался с учителями, его ознакомили со всей школьной инфраструктурой, учебной и спортивной, зоной практикума и так далее", - рассказал Песков.
По его словам, президент также осмотрел новый культурно-досуговый центр Тургиновский.
"Путин высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили работы в сжатые сроки и успели все сдать к началу года. Перед отъездом президент пообщался с жителями села, которые вышли на улицу его поприветствовать", - сказал пресс-секретарь.
Президент РФ Владимир Путин посещает село Тургиново - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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