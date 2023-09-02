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Число подтопленных домов в Приморье за сутки сократилось в 3,5 раза - РИА Новости, 02.09.2023
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07:08 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/primore-1893796467.html
Число подтопленных домов в Приморье за сутки сократилось в 3,5 раза
Число подтопленных домов в Приморье за сутки сократилось в 3,5 раза - РИА Новости, 02.09.2023
Число подтопленных домов в Приморье за сутки сократилось в 3,5 раза
Число подтопленных домов в Приморском крае, где в конце августа прошли мощные ливни, сократилось с 533 до 148 за сутки, следует из информации ГУ МЧС региона. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T07:08
2023-09-02T07:08
происшествия
владивосток
приморский край
хасанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Число подтопленных домов в Приморском крае, где в конце августа прошли мощные ливни, сократилось с 533 до 148 за сутки, следует из информации ГУ МЧС региона. Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Среди лидеров по объему осадков были Владивосток и Хасанский район, в котором бурные потоки смывали дома, а размытие трассы водой нарушило сообщение с югом Приморья. Днем в пятницу по Владивостоку в краевом ГУ МЧС рассказали, что в 14 муниципалитетах края в общем счете подтопленными оставались 533 жилых дома, 1725 придомовых территорий, проезда не было в 33 населенных пункта. "Более 350 домов и 750 придомовых территорий за сутки освободились от воды в Приморье. В настоящее время (в субботу - ред.) остаются подтопленными 148 жилых домов, 932 придомовые территории", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУ МЧС края. По состоянию на субботу в крае все еще подтоплены 14 участков дорог, нарушено сообщение с 18 населенными пунктами. В десяти пунктах временного размещения в Приморье находятся 203 человека, в том числе 40 детей, следует из информации ведомства. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20230901/primore-1893537469.html
владивосток
приморский край
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происшествия, владивосток, приморский край, хасанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Хасанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число подтопленных домов в Приморье за сутки сократилось в 3,5 раза

Число подтопленных после ливней домов в Приморье сократилось с 533 до 148

© Фото : пресс-служба губернатора ПриморьяПодтопленный поселок в Приморье
Подтопленный поселок в Приморье - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Приморья
Подтопленный поселок в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Число подтопленных домов в Приморском крае, где в конце августа прошли мощные ливни, сократилось с 533 до 148 за сутки, следует из информации ГУ МЧС региона.
Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Среди лидеров по объему осадков были Владивосток и Хасанский район, в котором бурные потоки смывали дома, а размытие трассы водой нарушило сообщение с югом Приморья. Днем в пятницу по Владивостоку в краевом ГУ МЧС рассказали, что в 14 муниципалитетах края в общем счете подтопленными оставались 533 жилых дома, 1725 придомовых территорий, проезда не было в 33 населенных пункта.
"Более 350 домов и 750 придомовых территорий за сутки освободились от воды в Приморье. В настоящее время (в субботу - ред.) остаются подтопленными 148 жилых домов, 932 придомовые территории", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУ МЧС края.
По состоянию на субботу в крае все еще подтоплены 14 участков дорог, нарушено сообщение с 18 населенными пунктами. В десяти пунктах временного размещения в Приморье находятся 203 человека, в том числе 40 детей, следует из информации ведомства.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа действует режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайХасанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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