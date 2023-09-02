Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья назвал миротворцев фактором стабильности - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/pridnestrove-1893819570.html
Глава Приднестровья назвал миротворцев фактором стабильности
Глава Приднестровья назвал миротворцев фактором стабильности - РИА Новости, 02.09.2023
Глава Приднестровья назвал миротворцев фактором стабильности
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в субботу журналистам, что миротворческая операция России в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:05
2023-09-02T12:05
в мире
россия
украина
молдавия
вадим красносельский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c15b600e48d8f96e785fe4bee215cff.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в субботу журналистам, что миротворческая операция России в Приднестровье является фактом стабильности. "Нельзя забывать, что здесь, в Приднестровье, выполняет миротворческую миссию Российская Федерация, которая имеет свой международный мандат. Работают все механизмы миротворческой операции. Это тоже является на сегодняшний день фактором стабильности, именно мирного сосуществования здесь, в ПМР", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости о рисках и угрозах, стоящих перед Приднестровьем. Глава ПМР отметил, что с момента образования Приднестровья "все 33 года всегда были риски и угрозы в той или иной степени, когда больше, когда меньше". По его словам, "в сегодняшней ситуации, в сложнейшей геополитической обстановке такие риски, конечно же, возрастают". "Я убежден, что руководство Приднестровья и руководство Молдовы все-таки приверженцы мира… Приднестровье никогда не было агрессором. С момента своего образования 2 сентября 1990 года и по сегодняшний день мы говорим только о мире, не только говорим, но и все делаем ради мира", - отметил Красносельский. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230707/pridnestrove-1882897855.html
https://ria.ru/20230901/gaz-1893652098.html
россия
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_81604b1f2fc971b521fb623a9041d355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, молдавия, вадим красносельский
В мире, Россия, Украина, Молдавия, Вадим Красносельский
Глава Приднестровья назвал миротворцев фактором стабильности

Лидер ПМР назвал российских миротворцев в республике фактором стабильности

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Вид города Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в субботу журналистам, что миротворческая операция России в Приднестровье является фактом стабильности.
"Нельзя забывать, что здесь, в Приднестровье, выполняет миротворческую миссию Российская Федерация, которая имеет свой международный мандат. Работают все механизмы миротворческой операции. Это тоже является на сегодняшний день фактором стабильности, именно мирного сосуществования здесь, в ПМР", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости о рисках и угрозах, стоящих перед Приднестровьем.
Тирасполь, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Тирасполе призвали ООН направить в Приднестровье мониторинговую миссию
7 июля, 21:12
Глава ПМР отметил, что с момента образования Приднестровья "все 33 года всегда были риски и угрозы в той или иной степени, когда больше, когда меньше". По его словам, "в сегодняшней ситуации, в сложнейшей геополитической обстановке такие риски, конечно же, возрастают".
"Я убежден, что руководство Приднестровья и руководство Молдовы все-таки приверженцы мира… Приднестровье никогда не было агрессором. С момента своего образования 2 сентября 1990 года и по сегодняшний день мы говорим только о мире, не только говорим, но и все делаем ради мира", - отметил Красносельский.
В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину
Вчера, 13:51
 
В миреРоссияУкраинаМолдавияВадим Красносельский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала