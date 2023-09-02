https://ria.ru/20230902/pridnestrove-1893819570.html

Глава Приднестровья назвал миротворцев фактором стабильности

Глава Приднестровья назвал миротворцев фактором стабильности - РИА Новости, 02.09.2023

Глава Приднестровья назвал миротворцев фактором стабильности

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в субботу журналистам, что миротворческая операция России в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T12:05

2023-09-02T12:05

2023-09-02T12:05

в мире

россия

украина

молдавия

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в субботу журналистам, что миротворческая операция России в Приднестровье является фактом стабильности. "Нельзя забывать, что здесь, в Приднестровье, выполняет миротворческую миссию Российская Федерация, которая имеет свой международный мандат. Работают все механизмы миротворческой операции. Это тоже является на сегодняшний день фактором стабильности, именно мирного сосуществования здесь, в ПМР", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости о рисках и угрозах, стоящих перед Приднестровьем. Глава ПМР отметил, что с момента образования Приднестровья "все 33 года всегда были риски и угрозы в той или иной степени, когда больше, когда меньше". По его словам, "в сегодняшней ситуации, в сложнейшей геополитической обстановке такие риски, конечно же, возрастают". "Я убежден, что руководство Приднестровья и руководство Молдовы все-таки приверженцы мира… Приднестровье никогда не было агрессором. С момента своего образования 2 сентября 1990 года и по сегодняшний день мы говорим только о мире, не только говорим, но и все делаем ради мира", - отметил Красносельский. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230707/pridnestrove-1882897855.html

https://ria.ru/20230901/gaz-1893652098.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, молдавия, вадим красносельский