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В Петербурге потушили крупный пожар в производственном здании
В Петербурге потушили крупный пожар в производственном здании - РИА Новости, 02.09.2023
В Петербурге потушили крупный пожар в производственном здании
Пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:20
2023-09-02T21:20
2023-09-02T21:20
происшествия
коммерческая недвижимость
санкт-петербург
колпинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что пожар произошел в субботу утром в Колпинском районе (Металлострой, Северный проезд, дом 4). В двухэтажном производственном здании размером 20 на 70 метров, высотой 12 метров произошло горение по всей площади. В 09.18 пожар был локализован. По данным ГУМЧС, погибших и пострадавших при пожаре нет. Прокуратура Колпинского района сообщала, что устанавливает обстоятельства пожара, произошедшего на складе хранения пищевых продуктов ООО "Марр Руссия" в поселке Металлострой. "В 20.30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались от РСЧС 21 единица техники и 81 человек, в том числе от МЧС 16 единиц техники и 68 человек.
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санкт-петербург
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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Колпинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге потушили крупный пожар в производственном здании
МЧС: в Петербурге потушили крупный пожар в производственно-складском здании