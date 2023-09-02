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В Петербурге потушили крупный пожар в производственном здании

В Петербурге потушили крупный пожар в производственном здании - РИА Новости, 02.09.2023

В Петербурге потушили крупный пожар в производственном здании

Пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T21:20

2023-09-02T21:20

2023-09-02T21:20

происшествия

коммерческая недвижимость

санкт-петербург

колпинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что пожар произошел в субботу утром в Колпинском районе (Металлострой, Северный проезд, дом 4). В двухэтажном производственном здании размером 20 на 70 метров, высотой 12 метров произошло горение по всей площади. В 09.18 пожар был локализован. По данным ГУМЧС, погибших и пострадавших при пожаре нет. Прокуратура Колпинского района сообщала, что устанавливает обстоятельства пожара, произошедшего на складе хранения пищевых продуктов ООО "Марр Руссия" в поселке Металлострой. "В 20.30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались от РСЧС 21 единица техники и 81 человек, в том числе от МЧС 16 единиц техники и 68 человек.

https://ria.ru/20230707/vzryvchatka-1882778725.html

санкт-петербург

колпинский район

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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)