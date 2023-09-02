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В Петербурге локализовали пожар в мансарде жилого дома
В Петербурге локализовали пожар в мансарде жилого дома - РИА Новости, 02.09.2023
В Петербурге локализовали пожар в мансарде жилого дома
Пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге, где загорелась мансарда на площади 400 квадратных метров, локализован, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:57
2023-09-02T17:57
2023-09-02T18:21
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге, где загорелась мансарда на площади 400 квадратных метров, локализован, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. Пожар произошел по адресу: Василеостровский район, 4-я линия, дом 45. В четырёхэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 400 квадратных метров. "Локализация пожара... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении, при этом отмечается, что пожар был локализован в 17.27. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 64 человека.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге локализовали пожар в мансарде жилого дома
Пожар на 400 квадратных метрах в мансарде жилого дома в Петербурге локализован