https://ria.ru/20230902/pozhar-1893858585.html

В Петербурге локализовали пожар в мансарде жилого дома

В Петербурге локализовали пожар в мансарде жилого дома - РИА Новости, 02.09.2023

В Петербурге локализовали пожар в мансарде жилого дома

Пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге, где загорелась мансарда на площади 400 квадратных метров, локализован, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:57

2023-09-02T17:57

2023-09-02T18:21

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге, где загорелась мансарда на площади 400 квадратных метров, локализован, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. Пожар произошел по адресу: Василеостровский район, 4-я линия, дом 45. В четырёхэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 400 квадратных метров. "Локализация пожара... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении, при этом отмечается, что пожар был локализован в 17.27. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 64 человека.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)