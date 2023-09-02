https://ria.ru/20230902/pozhar-1893853172.html
В Петербурге загорелась мансарда жилого дома
В Петербурге загорелась мансарда жилого дома - РИА Новости, 02.09.2023
В Петербурге загорелась мансарда жилого дома
Мансарда загорелась на площади 400 квадратных метров в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС на сайте. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:11
2023-09-02T17:11
2023-09-02T17:11
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Мансарда загорелась на площади 400 квадратных метров в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС на сайте. Пожар произошел по адресу: Василеостровский район, 4-я линия, дом 45. "В четырёхэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 400 квадратных метров... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 64 человека.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелась мансарда жилого дома
Мансарда жилого дома горит на площади 400 квадратных метров в Петербурге