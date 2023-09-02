Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге загорелась мансарда жилого дома - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/pozhar-1893853172.html
В Петербурге загорелась мансарда жилого дома
В Петербурге загорелась мансарда жилого дома - РИА Новости, 02.09.2023
В Петербурге загорелась мансарда жилого дома
Мансарда загорелась на площади 400 квадратных метров в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС на сайте. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:11
2023-09-02T17:11
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Мансарда загорелась на площади 400 квадратных метров в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС на сайте. Пожар произошел по адресу: Василеостровский район, 4-я линия, дом 45. "В четырёхэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 400 квадратных метров... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 64 человека.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелась мансарда жилого дома

Мансарда жилого дома горит на площади 400 квадратных метров в Петербурге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Мансарда загорелась на площади 400 квадратных метров в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС на сайте.
Пожар произошел по адресу: Василеостровский район, 4-я линия, дом 45.
«
"В четырёхэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 400 квадратных метров... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 64 человека.
На месте пожара в частном деревянном доме в поселке Советский Устьянского района Архангельской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах
27 июня, 11:54
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала