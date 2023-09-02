https://ria.ru/20230902/pozhar-1893853172.html

В Петербурге загорелась мансарда жилого дома

В Петербурге загорелась мансарда жилого дома - РИА Новости, 02.09.2023

В Петербурге загорелась мансарда жилого дома

Мансарда загорелась на площади 400 квадратных метров в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС на сайте. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:11

2023-09-02T17:11

2023-09-02T17:11

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Мансарда загорелась на площади 400 квадратных метров в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС на сайте. Пожар произошел по адресу: Василеостровский район, 4-я линия, дом 45. "В четырёхэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 400 квадратных метров... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 64 человека.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)