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В Петербурге в здании возник крупный пожар - РИА Новости, 02.09.2023
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09:32 02.09.2023 (обновлено: 12:33 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/pozhar-1893806617.html
В Петербурге в здании возник крупный пожар
В Петербурге в здании возник крупный пожар - РИА Новости, 02.09.2023
В Петербурге в здании возник крупный пожар
Пожар произошел в производственном здании размером 20 на 70 метров в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:32
2023-09-02T12:33
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании размером 20 на 70 метров в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. Сообщение о пожаре в Колпинском районе (Металлострой, Северный проезд, дом 4) поступило в 7.47. "В двухэтажном производственном здании размером 20 на70 метров, высотой 12 метров происходит горение по всей площади… Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. Позже городское ГУМЧС сообщило, что пожар в производственном здании размером 20 на 70 метров в Санкт-Петербурге локализован."В 09:18 локализация пожара. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации происшествия привлечено от РСЧС: 21 единица техники и 81 человек."Прокуратура Колпинского района устанавливает обстоятельства пожара, произошедшего на складе хранения пищевых продуктов ООО "Марр Руссия" по адресу: поселок Металлострой, Северный проезд, дом 4", - говорится в сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга.
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происшествия, санкт-петербург, колпинский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район
В Петербурге в здании возник крупный пожар

В Петербурге в производственном здании произошел пожар

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании размером 20 на 70 метров в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале.
Сообщение о пожаре в Колпинском районе (Металлострой, Северный проезд, дом 4) поступило в 7.47.
"В двухэтажном производственном здании размером 20 на70 метров, высотой 12 метров происходит горение по всей площади… Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
Позже городское ГУМЧС сообщило, что пожар в производственном здании размером 20 на 70 метров в Санкт-Петербурге локализован.
"В 09:18 локализация пожара. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации происшествия привлечено от РСЧС: 21 единица техники и 81 человек.
"Прокуратура Колпинского района устанавливает обстоятельства пожара, произошедшего на складе хранения пищевых продуктов ООО "Марр Руссия" по адресу: поселок Металлострой, Северный проезд, дом 4", - говорится в сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКолпинский район
 
 
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