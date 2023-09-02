https://ria.ru/20230902/pozhar-1893806617.html

В Петербурге в здании возник крупный пожар

В Петербурге в здании возник крупный пожар - РИА Новости, 02.09.2023

В Петербурге в здании возник крупный пожар

Пожар произошел в производственном здании размером 20 на 70 метров в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T09:32

2023-09-02T09:32

2023-09-02T12:33

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Пожар произошел в производственном здании размером 20 на 70 метров в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС в Telegram-канале. Сообщение о пожаре в Колпинском районе (Металлострой, Северный проезд, дом 4) поступило в 7.47. "В двухэтажном производственном здании размером 20 на70 метров, высотой 12 метров происходит горение по всей площади… Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. Позже городское ГУМЧС сообщило, что пожар в производственном здании размером 20 на 70 метров в Санкт-Петербурге локализован."В 09:18 локализация пожара. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации происшествия привлечено от РСЧС: 21 единица техники и 81 человек."Прокуратура Колпинского района устанавливает обстоятельства пожара, произошедшего на складе хранения пищевых продуктов ООО "Марр Руссия" по адресу: поселок Металлострой, Северный проезд, дом 4", - говорится в сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20230801/pozhar-1887698315.html

санкт-петербург

колпинский район

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происшествия, санкт-петербург, колпинский район