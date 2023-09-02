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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, также уничтожены склад боеприпасов и пункт управления... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:14

2023-09-02T14:14

2023-09-02T14:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, также уничтожены склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районе Тягинки в Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, а в районе Отражокаменки поражен пункт управления беспилотниками.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)