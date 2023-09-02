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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, также уничтожены склад боеприпасов и пункт управления... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:14
2023-09-02T14:14
2023-09-02T14:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 30 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, также уничтожены склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районе Тягинки в Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, а в районе Отражокаменки поражен пункт управления беспилотниками.
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 30 военных на Херсонском направлении