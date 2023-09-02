https://ria.ru/20230902/poteri-1893832049.html

Киев потерял более 60 боевиков на Краснолиманском направлении

Киев потерял более 60 боевиков на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.09.2023

Киев потерял более 60 боевиков на Краснолиманском направлении

Российские войска на Краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 60 человек, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:14

2023-09-02T14:14

2023-09-02T14:19

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 60 человек, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены две атаки штурмовых групп 5 бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Торское ДНР и Кузьмино ЛНР нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад украинских войск."Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893831698.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины