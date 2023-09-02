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Киев потерял более 60 боевиков на Краснолиманском направлении
Киев потерял более 60 боевиков на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.09.2023
Киев потерял более 60 боевиков на Краснолиманском направлении
Российские войска на Краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 60 человек, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:14
2023-09-02T14:14
2023-09-02T14:19
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 60 человек, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены две атаки штурмовых групп 5 бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Торское ДНР и Кузьмино ЛНР нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад украинских войск."Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893831698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев потерял более 60 боевиков на Краснолиманском направлении
ВС России отразили две атаки Киева на Краснолиманском направлении