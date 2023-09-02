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Российские силы выбили ВСУ из опорных пунктов под Купянском - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 02.09.2023 (обновлено: 08:55 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/poteri-1893793907.html
Российские силы выбили ВСУ из опорных пунктов под Купянском
Российские силы выбили ВСУ из опорных пунктов под Купянском - РИА Новости, 02.09.2023
Российские силы выбили ВСУ из опорных пунктов под Купянском
Российские военные овладели двумя опорными пунктами и отразили несколько украинских контратак на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T05:03
2023-09-02T08:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские военные овладели двумя опорными пунктами и отразили несколько украинских контратак на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих", — сказал собеседник агентства.Зыбинский уточнил, что штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжили наступать на Купянском направлении. Бойцы уничтожили при захвате опорных пунктов более взвода ВСУ."Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады", — добавил начальник пресс-центра.Вооруженные силы также уничтожили во время контрбатарейной борьбы в районе сел Ковшаровка и Подолы самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Д-20. Кроме того, расчет ЗРК "Тор" сбил два беспилотника "Лелека-100" и "Валькирия" возле Ковалевки и Краснореченского.Как сообщил накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, линия фронта в регионе, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки украинских сил, медленно продвигается в сторону Купянска.
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харьковская область
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Российские силы выбили ВСУ из опорных пунктов под Купянском

Минобороны: при попытках атаковать на Купянском направлении ВСУ потеряли до роты

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские военные овладели двумя опорными пунктами и отразили несколько украинских контратак на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих", — сказал собеседник агентства.
Зыбинский уточнил, что штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжили наступать на Купянском направлении. Бойцы уничтожили при захвате опорных пунктов более взвода ВСУ.
«
"Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады", — добавил начальник пресс-центра.
Вооруженные силы также уничтожили во время контрбатарейной борьбы в районе сел Ковшаровка и Подолы самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Д-20. Кроме того, расчет ЗРК "Тор" сбил два беспилотника "Лелека-100" и "Валькирия" возле Ковалевки и Краснореченского.
Как сообщил накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, линия фронта в регионе, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки украинских сил, медленно продвигается в сторону Купянска.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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