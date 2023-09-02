https://ria.ru/20230902/polsha-1893810832.html

В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии

В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2023

В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии

Польские военные заявили в соцсети X, что не нарушали белорусское воздушного пространство. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T10:23

2023-09-02T10:23

2023-09-02T10:23

в мире

польша

белоруссия

ми-24

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ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости. Польские военные заявили в соцсети X, что не нарушали белорусское воздушного пространство. В пятницу белорусские власти сообщили, что польский вертолет Ми-24 нарушил границу республики. Как заявило Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши в своем аккаунте в соцсети "Х" (бывшая Twitter), Минск "сообщает ложную информацию о нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом Ми-24". При этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что в республике с "осторожностью" относятся к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать.

https://ria.ru/20230825/polsha-1892266962.html

польша

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, белоруссия, ми-24