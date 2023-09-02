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В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2023
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10:23 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/polsha-1893810832.html
В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии
В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2023
В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии
Польские военные заявили в соцсети X, что не нарушали белорусское воздушного пространство. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:23
2023-09-02T10:23
в мире
польша
белоруссия
ми-24
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ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости. Польские военные заявили в соцсети X, что не нарушали белорусское воздушного пространство. В пятницу белорусские власти сообщили, что польский вертолет Ми-24 нарушил границу республики. Как заявило Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши в своем аккаунте в соцсети "Х" (бывшая Twitter), Минск "сообщает ложную информацию о нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом Ми-24". При этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что в республике с "осторожностью" относятся к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать.
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в мире, польша, белоруссия, ми-24
В мире, Польша, Белоруссия, Ми-24
В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии

В Варшаве сообщения Минска о нарушении воздушного пространства назвали ложными

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIВертолет Ми-24 ВВС Польши
Вертолет Ми-24 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
Вертолет Ми-24 ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости. Польские военные заявили в соцсети X, что не нарушали белорусское воздушного пространство.
В пятницу белорусские власти сообщили, что польский вертолет Ми-24 нарушил границу республики.
Как заявило Генеральное командование родов Вооруженных сил Польши в своем аккаунте в соцсети "Х" (бывшая Twitter), Минск "сообщает ложную информацию о нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом Ми-24".
При этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что в республике с "осторожностью" относятся к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать.
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В миреПольшаБелоруссияМи-24
 
 
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