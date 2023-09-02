https://ria.ru/20230902/politsiya-1893867345.html

Полиция на Урале проверяет информацию о вандалах у Вечного огня

Полиция на Урале проверяет информацию о вандалах у Вечного огня - РИА Новости, 02.09.2023

Полиция на Урале проверяет информацию о вандалах у Вечного огня

Полиция в городе Чебаркуль Челябинской области проверяет информацию о том, что подростки что-то жарили в Вечном огне, сообщили в субботу в межмуниципальном... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T19:31

2023-09-02T19:31

2023-09-02T19:31

происшествия

чебаркуль

челябинская область

миасс

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 сен – РИА Новости. Полиция в городе Чебаркуль Челябинской области проверяет информацию о том, что подростки что-то жарили в Вечном огне, сообщили в субботу в межмуниципальном отделе МВД России "Чебаркульский". В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Чебаркуль, размещена фотография, на которой видно, как девочки-подростки что-то жарят на Вечном огне. "Сотрудники полиции отреагировали на информацию, размещенную в соцсетях. Экипаж патрульно-постовой службы выехал в парк Победы", - говорится в сообщении. В конце августа сообщалось, что полиция в городе Миасс Челябинской области разыскивала подростков, которые жгли цветы в Вечном огне.

https://ria.ru/20230409/bastrykin-1864112834.html

чебаркуль

челябинская область

миасс

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происшествия, чебаркуль, челябинская область, миасс