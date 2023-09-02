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Росводресурсы оценили возможность восстановления плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 02.09.2023
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03:19 02.09.2023 (обновлено: 03:27 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/plotina-1893791811.html
Росводресурсы оценили возможность восстановления плотины Каховской ГЭС
Росводресурсы оценили возможность восстановления плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 02.09.2023
Росводресурсы оценили возможность восстановления плотины Каховской ГЭС
Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить, решения будут приняты, когда создадутся все необходимые для этого условия,... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T03:19
2023-09-02T03:27
дмитрий кириллов
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить, решения будут приняты, когда создадутся все необходимые для этого условия, сообщил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. "Каховское водохранилище и плотину в тех или иных параметрах восстановить возможно. Есть разные мнения – на прежнем месте или другом, с гидроэлектростанцией или без. Это решение подобрать можно, но я бы сказал, что сейчас на повестке дня больше вопрос восстановления работоспособности каналов - Северо-Крымского и Каховского магистрального, как основных источников питания, необходимого для обеспечения сельского хозяйства Херсонской, Запорожской областей и Крыма", - сказал Кириллов. По его словам, когда "сложатся все необходимые условия", технические решения будут реализованы. Глава ведомства подчеркнул, что правительство РФ с 2014 года уделяет "особое внимание" вопросу водоснабжения Крыма. Реализовано множество мероприятий, связанных с рационализацией использования воды в секторе жилищно-коммунального хозяйства, со снижением потерь в сетях и вовлечением дополнительных подземных источников. "На сегодняшний день полуостров водными ресурсами обеспечен как для нужд промышленного водоснабжения, так и для хозяйственно-бытового", - добавил глава ведомства. Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил РИА Новости, что восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал может помочь насосная станция, которая будет закачивать ее из Днепра.
https://ria.ru/20230824/kontrol-1892090566.html
РИА Новости
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дмитрий кириллов, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
Дмитрий Кириллов, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
Росводресурсы оценили возможность восстановления плотины Каховской ГЭС

Глава Росводресурсов Кириллов: плотину Каховской ГЭС возможно восстановить

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить, решения будут приняты, когда создадутся все необходимые для этого условия, сообщил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
«
"Каховское водохранилище и плотину в тех или иных параметрах восстановить возможно. Есть разные мнения – на прежнем месте или другом, с гидроэлектростанцией или без. Это решение подобрать можно, но я бы сказал, что сейчас на повестке дня больше вопрос восстановления работоспособности каналов - Северо-Крымского и Каховского магистрального, как основных источников питания, необходимого для обеспечения сельского хозяйства Херсонской, Запорожской областей и Крыма", - сказал Кириллов.
По его словам, когда "сложатся все необходимые условия", технические решения будут реализованы.
Глава ведомства подчеркнул, что правительство РФ с 2014 года уделяет "особое внимание" вопросу водоснабжения Крыма. Реализовано множество мероприятий, связанных с рационализацией использования воды в секторе жилищно-коммунального хозяйства, со снижением потерь в сетях и вовлечением дополнительных подземных источников.
"На сегодняшний день полуостров водными ресурсами обеспечен как для нужд промышленного водоснабжения, так и для хозяйственно-бытового", - добавил глава ведомства.
Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил РИА Новости, что восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал может помочь насосная станция, которая будет закачивать ее из Днепра.
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Дмитрий КирилловФедеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
 
 
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