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Сенатор призвал россиян сменить пин-коды на сим-картах

Сенатор призвал россиян сменить пин-коды на сим-картах - РИА Новости, 02.09.2023

Сенатор призвал россиян сменить пин-коды на сим-картах

Россиянам необходимо сменить заводские пин-коды на сим-картах, это поможет уберечь деньги от мошенников, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T03:13

2023-09-02T03:13

2023-09-02T13:58

сергей лебедев

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россиянам необходимо сменить заводские пин-коды на сим-картах, это поможет уберечь деньги от мошенников, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин."Один из самых простых и быстрых способов обезопасить себя — установить собственный пин-код через настройки телефона. Хочу отметить, что он должен быть надежным, а не очевидным, например, как 1234 или 0000. Это предоставит дополнительный уровень защиты и затруднит несанкционированный доступ к вашим данным в случае, если сим-карта окажется в руках мошенников в результате кражи или утери смартфона", — сказал он.Шейкин рассказал, что направил директору кибербезопасности ПАО "Сбербанк" Сергею Лебедю обращение с просьбой объяснить, как можно обезопасить свои банковские приложения при утере или краже телефона (документ есть в распоряжении РИА Новости)."Многие люди не задумываются о защите своей сим-карты и недостаточно осознают ее важность. У большинства граждан на сим-картах стоит заводской одинаковый пин-код. Защита сим-карт и установка на них нового пин-кода не кажется необходимой, так как можно полагать, что использование биометрической защиты на смартфоне вполне достаточно для безопасности его содержимого. Однако стоит помнить, что номер телефона связан с большим количеством информации, включая социальные сети, банковские аккаунты, госуслуги и другие сервисы. Многие из них предоставляют возможность войти без логина и пароля через получение кода в СМС. Хотя двухфакторная идентификация помогает в защите данных, она неэффективна, если злоумышленнику удается получить доступ к вашей сим-карте и узнать номер", — объяснил Шейкин РИА Новости. В ответе на обращение политика говорится (также есть в распоряжении агентства), что рекомендуется пользоваться только официальными магазинами приложений для установки новых программ, регулярно обновлять программное обеспечение устройства, использовать антивирус. Отдельно упоминается о необходимости использовать пин-код для сим-карты, а в случае ее утери или кражи — "немедленную блокировку". "По вопросу идентификации клиента при входе в "СберБанк Онлайн" с иного мобильного устройства сообщаю, что для входа в мобильное приложение "СберБанк Онлайн" пользователю необходимо знать свой логин для доступа в "СберБанк Онлайн" или номер своей банковской карты, а также иметь доступ к номеру телефона, к которому привязан СМС-банк. В связи с изложенным, наличие у злоумышленника только сим-карты пользователя не дает ему возможности получения доступа в личный кабинет "СберБанк Онлайн", — объяснил Лебедь.

https://ria.ru/20230831/pensionerka-1893403746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лебедев, сбербанк россии, общество