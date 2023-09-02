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Умер солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер

Умер солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер - РИА Новости, 02.09.2023

Умер солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер

Солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер ушел из жизни в возрасте 47 лет в пятницу, сообщается на официальном сайте ГАБТ. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T18:18

2023-09-02T18:18

2023-09-02T22:33

махачкала

харьков

украина

большой театр

умер максим пастер

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер ушел из жизни в возрасте 47 лет в пятницу, сообщается на официальном сайте ГАБТ. "Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой", — говорится в сообщении. В театре уточнили, что "с большой долей вероятности" церемония прощания пройдет 6 сентября. "Окончательную дату и место сообщим позднее", — добавили в ГАБТ. Коллектив и руководство театра также выразили соболезнования его родным и близким солиста. Максим Пастер родился 4 декабря 1975 года в Харькове (Украина). В 1994 году он окончил отделение хорового дирижирования Харьковского музыкального училища. После окончания вокального факультета Харьковского государственного института искусств в 2003 году Пастер дебютировал в Большом театре в партии Баяна на премьере оперы "Руслан и Людмила" Глинки, а в 2004 году был принят в оперную труппу.

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махачкала, харьков, украина, большой театр, умер максим пастер