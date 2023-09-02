США выразили интерес в углублении партнерства с Гватемалой
Вице-президент США Харрис выразила интерес в углублении отношений с Гватемалой
© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис поговорила с избранным главой Гватемалы Бернардо Аревало, выразила заинтересованность в углублении партнерства между двумя странами, сообщается на сайте Белого дома.
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"Вице-президент Камала Харрис поговорила с Бернардо Аревало и поздравила его с победой на президентских выборах в Гватемале. Вице-президент подчеркнула заинтересованность США в углублении партнерства между... странами", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Как отмечается, Харрис и Аревало обсудили общие интересы в борьбе с коррупцией, поддержке гражданской безопасности и расширении экономических возможностей.
Ранее избранный глава государства Бернардо Аревало заявлял, что различные политики отказываются принять итоги президентских выборов в Гватемале и готовят план госпереворота.
Аревало должен вступить в должность 14 января 2024 года.
Ранее Высший избирательный суд Гватемалы объявил победителем на выборах президента Аревало, набравшего 60% голосов, на фоне отказа другого кандидата – Сандры Торрес – признать итоги голосования. Торрес обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать предполагаемые нарушения при подсчете голосов.
Бернардо Аревало - сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. На этих выборах он пришел к победе, позиционируя себя как "кандидат против коррупции". В 1980-х и 1990-х годах Аревало сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел.