https://ria.ru/20230902/osveschenie-1893860857.html
В Кинешме осветили практически все улицы
В Кинешме осветили практически все улицы - РИА Новости, 02.09.2023
В Кинешме осветили практически все улицы
В течение полутора месяцев в Кинешме Ивановской области в рамках проекта "Светлый город" число освещенных улиц довели до 95%, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T18:22
2023-09-02T18:22
2023-09-02T18:22
ивановская область
кинешма
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ивановская область
станислав воскресенский
россети
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ИВАНОВО, 2 сен - РИА Новости. В течение полутора месяцев в Кинешме Ивановской области в рамках проекта "Светлый город" число освещенных улиц довели до 95%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Кинешма стала одним из самых светлых городов нашей области и центральной России. В партнерстве с компанией "Россети" в городе досрочно завершили программу модернизации уличного освещения. Впервые фонари появились на 267 улицах – это в основном частный сектор", – сказал собеседник агентства. По его словам, в городе построили почти 100 километров линий освещения, установили более трех тысяч светильников. По итогам работ всего Кинешме освещено 387 улиц. Губернатор Станислав Воскресенский, обсуждая с кинешемцами результаты программы, отметил, что энергетики завершили работы досрочно. "Мы договаривались, что начнем наводить порядок с освещением с областного центра. Это было сделано. И дальше идем во все наши города. Вот в этом году сделали свет в Кинешме и также в Шуе", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского. В этом году уличное освещение по проекту "Светлый город" также организуют в Шуе. Масштабную программу реализуют по итогам переговоров губернатора Станислава Воскресенского с руководством компании "Россети". В Шуе, как и в Кинешме, будет освещено 95% улиц.
https://ria.ru/20230829/ivanovskayaoblast-1892873444.html
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кинешма, шуя, ивановская область, станислав воскресенский, россети
Ивановская область, Кинешма, Шуя, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Россети
В Кинешме осветили практически все улицы
В Кинешме осветили практически все улицы