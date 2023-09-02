https://ria.ru/20230902/oshibka-1893794586.html

Это ловушка. В США пришли в ужас из-за смертельной ошибки

Это ловушка. В США пришли в ужас из-за смертельной ошибки - РИА Новости, 02.09.2023

Это ловушка. В США пришли в ужас из-за смертельной ошибки

Стремление США воевать до последнего украинца из-за нежелания показывать Китаю свою слабость приведет к истощению военного потенциала для защиты Тайваня, такое... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T05:32

2023-09-02T05:32

2023-09-02T07:44

в мире

сша

тайвань

китай

нэнси пелоси

украина

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Стремление США воевать до последнего украинца из-за нежелания показывать Китаю свою слабость приведет к истощению военного потенциала для защиты Тайваня, такое мнение выразил обозреватель American Conservative Брэдли Делвин."Аргумент (в пользу поддержки Киева. — Прим. ред.) заключается в том, что если США не защитят Украину, Китай вторгнется на Тайвань <…>. Однако в нем не учитывается, что если Китай в ближайшие несколько лет действительно предпримет шаги в отношении Тайваня, запасы, уже сокращенные за из-за поддержки Украины, сделают оказание помощи Тайваню более затруднительным и дорогостоящим. Внешнеполитический истеблишмент, проигравший в Ираке и Афганистане, закладывает основу для поражения в двух войнах — против России и Китая — двух ядерных держав, что ставит под угрозу всю человеческую цивилизацию", — написал он.В материале приводятся данные Центра обновления Америки (CRA), согласно которым многие из тех систем вооружений, которые США отправляют на Украину, необходимы и Тайваню: "В настоящее время существует отставание в поставках оружия Тайваню примерно на 19 миллиардов долларов, частично вызванное тем, что США отдают приоритет поставкам оружия Украине".Риторический вопрос о том, что важнее с точки зрения Китая — решимость США помогать Украине "до последнего украинца" или ослабление военного потенциала Тайваня — автор статьи оставляет открытым."Если помощь украинцам будет по-прежнему поступать за счет потенциала США, мир, возможно, вскоре получит ответ на этот пугающий вопрос", — подытожил Делвин.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит политика, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230902/kitay-1893787423.html

https://ria.ru/20230902/zavershenie-1893789271.html

сша

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в мире, сша, тайвань, китай, нэнси пелоси, украина