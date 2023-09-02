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Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН в сентябре - РИА Новости, 02.09.2023
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18:25 02.09.2023 (обновлено: 19:41 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/oon-1893861010.html
Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН в сентябре
Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН в сентябре - РИА Новости, 02.09.2023
Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН в сентябре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T18:25
2023-09-02T19:41
оон
россия
генеральная ассамблея оон
сергей лавров
брикс
в мире
григорий карасин
сергей вершинин
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства."Сергей Викторович Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН", — говорится в заявлении.Как отметили в министерстве, на предстоящей сессии Москва будет отстаивать принципиальные подходы, закрепленные в обновленной Концепции внешней политики России."Будем выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств. Продолжим добиваться сохранения межправительственной природы Организации, строгого и неукоснительного соблюдения ее Устава", — подчеркнули в МИД.Там добавили, что во время сессии российская делегация вместе с единомышленниками намерена продвигать множество инициатив по основным международным темам."Представим проекты традиционных резолюций Генеральной Ассамблеи в таких важных сферах, как укрепление архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействие героизации нацизма", — резюмировали в ведомстве.Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН. В нее войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред Василий Небензя, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.На минувшей неделе Карасин заявил, что Москва запросила американские визы для участия российских представителей в мероприятии, но ответа пока не получила.
https://ria.ru/20230818/viza-1890918125.html
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оон, россия, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, брикс, в мире, григорий карасин, сергей вершинин
ООН, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, БРИКС, В мире, Григорий Карасин, Сергей Вершинин
Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН в сентябре

Лавров выступит на общеполитической дискуссии ГА ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"Сергей Викторович Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН", — говорится в заявлении.
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Как отметили в министерстве, на предстоящей сессии Москва будет отстаивать принципиальные подходы, закрепленные в обновленной Концепции внешней политики России.
"Будем выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств. Продолжим добиваться сохранения межправительственной природы Организации, строгого и неукоснительного соблюдения ее Устава", — подчеркнули в МИД.
Там добавили, что во время сессии российская делегация вместе с единомышленниками намерена продвигать множество инициатив по основным международным темам.
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"Представим проекты традиционных резолюций Генеральной Ассамблеи в таких важных сферах, как укрепление архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействие героизации нацизма", — резюмировали в ведомстве.
Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН. В нее войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред Василий Небензя, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
На минувшей неделе Карасин заявил, что Москва запросила американские визы для участия российских представителей в мероприятии, но ответа пока не получила.
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ООНРоссияГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровБРИКСВ миреГригорий КарасинСергей Вершинин
 
 
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