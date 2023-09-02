https://ria.ru/20230902/oon-1893861010.html

Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН в сентябре

Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН в сентябре - РИА Новости, 02.09.2023

Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН в сентябре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T18:25

2023-09-02T18:25

2023-09-02T19:41

оон

россия

генеральная ассамблея оон

сергей лавров

брикс

в мире

григорий карасин

сергей вершинин

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства."Сергей Викторович Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдет с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН", — говорится в заявлении.Как отметили в министерстве, на предстоящей сессии Москва будет отстаивать принципиальные подходы, закрепленные в обновленной Концепции внешней политики России."Будем выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств. Продолжим добиваться сохранения межправительственной природы Организации, строгого и неукоснительного соблюдения ее Устава", — подчеркнули в МИД.Там добавили, что во время сессии российская делегация вместе с единомышленниками намерена продвигать множество инициатив по основным международным темам."Представим проекты традиционных резолюций Генеральной Ассамблеи в таких важных сферах, как укрепление архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействие героизации нацизма", — резюмировали в ведомстве.Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН. В нее войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред Василий Небензя, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.На минувшей неделе Карасин заявил, что Москва запросила американские визы для участия российских представителей в мероприятии, но ответа пока не получила.

https://ria.ru/20230818/viza-1890918125.html

https://ria.ru/20230826/vizy-1892348007.html

https://ria.ru/20230731/zelenskiy-1887822362.html

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оон, россия, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, брикс, в мире, григорий карасин, сергей вершинин