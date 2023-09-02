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Захарова прокомментировала новое предложение ООН России - РИА Новости, 02.09.2023
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15:22 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/oon-1893839847.html
Захарова прокомментировала новое предложение ООН России
Захарова прокомментировала новое предложение ООН России - РИА Новости, 02.09.2023
Захарова прокомментировала новое предложение ООН России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram, что "новые" предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T15:22
2023-09-02T15:22
россия
турция
украина
мария захарова
владимир путин
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram, что "новые" предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются невыполненными старыми."Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Раньше это всё тоже "подразумевалось", только так и не заработало", - написала она.В четверг, 31 августа, сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, начали рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
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россия, турция, украина, мария захарова, владимир путин, оон, зерновая сделка
Россия, Турция, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка
Захарова прокомментировала новое предложение ООН России

Захарова усомнилась в эффективности новых инициатив ООН по зерновой сделке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram, что "новые" предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются невыполненными старыми.
"Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Раньше это всё тоже "подразумевалось", только так и не заработало", - написала она.
В четверг, 31 августа, сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, начали рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
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