https://ria.ru/20230902/oon-1893839847.html

Захарова прокомментировала новое предложение ООН России

Захарова прокомментировала новое предложение ООН России - РИА Новости, 02.09.2023

Захарова прокомментировала новое предложение ООН России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram, что "новые" предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T15:22

2023-09-02T15:22

2023-09-02T15:22

россия

турция

украина

мария захарова

владимир путин

оон

зерновая сделка

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram, что "новые" предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются невыполненными старыми."Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Раньше это всё тоже "подразумевалось", только так и не заработало", - написала она.В четверг, 31 августа, сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, начали рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

https://ria.ru/20230829/dialog-1892976185.html

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турция

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россия, турция, украина, мария захарова, владимир путин, оон, зерновая сделка